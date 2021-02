Lisa H. Thurau et Johanna Wald

Une maman a appelé la policedisant que sa fille de 9 ans était suicidaire et la menaçait à Rochester, New York. Le premier officier à répondre à l’incident, qui s’est produit la semaine dernière, a appelé une équipe de secours et six voitures se sont précipitées sur les lieux. Les agents ont laissé peu de temps à la fille pour se calmer, tout en la traînant dans la neige, en la menottant et en la poussant dans une voiture de patrouille. Lorsqu’elle a refusé de mettre ses pieds dans le véhicule et a crié continuellement pour son père, les agents l’ont aspergée de poivre pour la soumettre.

Quelques minutes après le début de l’altercation enregistrée sur vidéo, on voit un officier perdre patience. «Tu agis comme un enfant!» il cria; à laquelle l’enfant de 9 ans a répondu: «Je suis un enfant!»

Le chef du syndicat des patrouilleurs a noté que le résultat aurait pu être pire.

Un représentant du département de police de Rochester a expliqué plus tard que, selon les politiques du département, la résistance de l’enfant et le non-respect des ordres exigeaient que la force soit utilisée pour obtenir sa conformité.

Et c’est là que réside le problème. En ce qui concerne le traitement policier des jeunes, en particulier des jeunes de couleur, nous semblons vivre dans une boucle sans fin de «Groundhog Day».

Et tandis que le public continue de réclamer une réforme de la police, le traitement des enfants et des jeunes est étonnamment absent de bon nombre de ces conversations. En novembre, des initiatives de réforme étaient au scrutin dans une vingtaine d’États, mais aucune question ne portait sur la limitation ou l’interdiction de certaines pratiques policières à l’égard des jeunes. Très peu d’États ont des règlements qui obligent les organismes d’application de la loi à distinguer le traitement des enfants et des jeunes – en particulier en ce qui concerne le recours à la force – de celui appliqué aux adultes. Et les États qui le font poussent des exigences qui sont si limitées (ou vagues) qu’elles pourraient tout aussi bien ne pas exister.

Nous ne pouvons plus accepter les appels tièdes à la police pour qu’elle fasse preuve de plus de «discrétion» ou de «bon sens» lorsqu’elle s’occupe des enfants.

Ils ne le font pas et ils ne le feront pas.

Il est urgent que les organismes d’application de la loi à travers le pays adoptent des normes spécifiques, fondées sur des preuves, sur la façon dont la police traite les enfants. Ils doivent alors tenir les agents de police responsables du respect de ces normes et appliquer les conséquences lorsque les agents ne le font pas.

Nous savons que les enfants et les jeunes sont différents – physiquement, psychologiquement, émotionnellement, développement – des adultes. C’est pourquoi il existe un système de justice pour mineurs. Et pourquoi nous n’autorisons pas les enfants à boire de l’alcool ou à signer des contrats juridiquement contraignants.

Leur corps ne peut pas résister au même niveau de force que la plupart des corps adultes.

Mais c’est sur leur psyché que la police peut infliger le plus de dégâts. Leur cerveau est encore en développement, ce qui les amène à percevoir, traiter et répondre différemment aux stimuli que les adultes. Les dommages psychologiques causés par des interactions violentes ou négatives avec la police peuvent être durables, affectant leur travail scolaire, leur capacité à faire confiance aux adultes, leur sommeil et leur sentiment général de sécurité. Les chercheurs soulignent que les effets du traumatisme sont encore plus importants lorsqu’ils sont perpétrés par des figures d’autorité, comme la police, en qui les enfants apprennent à faire confiance.

Le problème est pire pour les jeunes filles de couleur. Un mandat en vertu d’une loi sur la prévention de la délinquance dans la justice pour mineurs exige la collecte de données sur les rencontres avec la police. La plupart des données recueillies montrent que les jeunes de couleur sont incarcérés à des taux plus élevés que les jeunes blancs. Et une étude de Georgetown de 2017 a signalé le recours disproportionné à la force contre les filles noires et que les enfants noirs sont souvent considérés avec un biais selon lequel ils sont plus âgés.

Un flic de Rochester réprimandant un enfant de 9 ans pour avoir agi comme un enfant s’inscrit certainement dans ce cadre négatif.

L’incident de Rochester, malheureusement, n’est pas isolé.

Une autre vidéo, capturée en août, impliquait la police à Aurora, Colorado. Cette fois, plusieurs jeunes filles noires ont été maltraitées – l’une d’elles seulement 6. Elles étaient en voyage «dimanche funday» au salon de manucure et au salon de crème glacée avec la mère de l’enfant de 6 ans et d’autres jeunes parents. Lorsque le groupe a découvert que le salon était fermé, ils se sont assis dans le véhicule de la mère dans un parking voisin à la recherche, par téléphone, d’un autre endroit. Soudain, ils ont été encerclés par des policiers armés.

Les agents ont ordonné à la mère et aux enfants de sortir du fourgon. Ils ont menotté la mère et l’ont emmenée de l’autre côté du véhicule pour enquêter s’il avait été volé. Ils ont également forcé les filles – âgées de 6, 12, 14 et 17 ans – à s’allonger face contre terre sur le trottoir chaud. Deux des filles ont été menottées. Les deux autres, dont la fillette de 6 ans qui pleurait pour sa mère, ont été forcés de tenir leurs mains au-dessus de leurs têtes.

Finalement, la police a découvert leur erreur. Le rapport de voiture volée qu’ils avaient reçu concernait en fait une moto, avec le même numéro de plaque d’immatriculation, mais d’un état différent. Le chef de la police d’Aurora, Vanessa Wilson, a présenté des excuses: «Nous espérons qu’un policier va prendre la décision et dire: ‘Hmm, quelque chose ne va pas ici – je ne vais pas mettre ce petit enfant par terre. Malheureusement, cela ne s’est pas produit.

Elle a déclaré que les officiers avaient suivi la procédure standard et qu’elle envisagerait de mettre en place une meilleure formation pour la force.

Pourquoi obliger les enfants à s’allonger sur le sol, surtout lorsqu’ils n’ont rien fait de mal, est-ce une procédure standard?

Peu d’organismes chargés de l’application de la loi offrent une formation aux recrues sur la psychologie des enfants et des adolescents, les tactiques de désescalade pour les rencontres avec les jeunes ou pour reconnaître les manifestations comportementales de traumatisme. Un rapport national publié par Strategies for Youth en 2017 a montré que de nombreuses académies ne consacrent qu’environ 1% du nombre total d’heures de formation aux questions de justice pour mineurs. Même pendant ces quelques heures, la formation s’est principalement concentrée sur les questions juridiques des mineurs, et non sur les enseignants comment désamorcer les conflits avec les adolescents. Peu de choses ont changé depuis.

Le résultat: une fillette de 9 ans, en détresse mentale évidente, est aspergée de poivre et fera probablement des cauchemars au sujet de son traitement aux mains de la police pendant des années.

Et quatre enfants, dont un enfant de 6 ans, ont été contraints de s’allonger face contre terre, sous la menace d’une arme, sur un tarmac chaud, pour avoir conduit un véhicule que la police pensait avoir été volé. Maintenant, selon une plainte récemment déposée contre le chef de la police et les policiers d’Aurora, les filles ont du mal à manger et à dormir et sont en thérapie.

Des scénarios similaires impliquant des jeunes et des policiers se déroulent à travers le pays, dans les États rouges et bleus et dans les comtés «progressistes» et «conservateurs». Les services de police ne se sentent obligés de présenter des excuses publiques que lorsque ceux-ci sont capturés sur vidéo, souvent avec l’avertissement qu’aucune politique officielle n’a été violée.

Les enfants ne sont pas des mini-adultes. Il est temps que la police arrête de réprimander un enfant pour agir comme tel, et commence à le voir et à le traiter pour qui il est.

Lisa H. Thurau est la fondatrice et directrice exécutive de Strategies for Youth, une organisation nationale à but non lucratif dédiée à l’amélioration des interactions police / jeunesse et à la réduction des contacts disproportionnés avec les minorités.

Johanna Wald, est une écrivaine, chercheuse et consultante indépendante qui a écrit des chapitres de livres et des articles sur des questions liées aux préjugés implicites, au pipeline école-prison, aux disparités raciales dans le système judiciaire, à la réforme des services de police et des poursuites. Elle est l’ancienne directrice de la planification stratégique du Charles Hamilton Houston Institute for Race & Injustice, et consulte actuellement pour FrameWorks Institute et Strategies for Youth.