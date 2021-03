Cependant, le Dr Ghandehari dit que le traitement à la progestérone n’a pas encore été testé avec beaucoup de détails, car les participants à l’essai étaient très moins nombreux et étaient également composés principalement d’individus blancs, hispaniques et obèses atteints d’autres conditions modérées et nécessitant donc plus d’études.

Classés sur l’échelle standard en sept points de l’état clinique allant de 7 (non hospitalisé, pas de limitations d’activités) à 1 (décès), les chercheurs ont constaté que les patients ayant reçu les injections de progestérone s’en tiraient mieux avec une médiane de 1,5 point plus élevée sur l’échelle. . Ils avaient également moins de jours d’hospitalisation et moins de besoins en oxygène et en ventilation. Cependant, deux patients, un de chaque groupe, sont décédés au cours de la période d’étude de 15 jours, mais ceux-ci n’étaient pas liés à l’expérience.

Ghandehari a déclaré qu’elle avait trouvé surprenant de voir comment le virus affectait différemment les hommes et les femmes, les premiers ayant besoin de plus de traitement hospitalier et de ventilateurs en général. L’hormone progestérone est produite dans le corps des hommes et des femmes, mais ces derniers en produisent davantage au cours de leurs années de procréation. Les experts ont également observé que les femmes dans leurs années de préménopause présentaient des symptômes moins sévères de Covid-19 par rapport à celles qui étaient en phase de postménopause.

