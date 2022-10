Le trait le plus important que les Britanniques recherchent chez les autres s’est révélé être la fiabilité, la loyauté et la fiabilité

LES caractéristiques les plus importantes que les Britanniques recherchent chez les autres sont la fiabilité, la loyauté et la fiabilité.

Une étude menée auprès de 2 000 adultes a révélé les attributs de personnalité qu’ils souhaitent voir chez leurs amis, partenaires et collègues.

La gentillesse arrive en quatrième position, suivie de la gentillesse et de la bienveillance.

De même, les personnes interrogées espèrent que les autres les considèrent comme dignes de confiance (45 %), fiables (43 %) et aimables (41 %).

Cependant, on insiste moins sur le fait de vouloir être perçu comme ambitieux (14 %), créatif (20 %) ou confiant (21 %).

L’étude, commandée par ALL – Accor Live Limitless – le programme de fidélité lifestyle de Accor, a également révélé que 63% se décrivent comme fidèles.

Un tiers aimerait également qu’on se souvienne de lui comme loyal (32%) et 88% pensent que ce trait est important dans les relations, que ce soit avec des partenaires, des amis ou des proches.

En ce qui concerne les collègues (37 %) et les partenaires (51 %), la loyauté est le premier trait que les gens veulent voir en eux et 50 % veulent également que leurs amis soient fidèles.

Luc Gesvret, porte-parole d’Accor, a déclaré : « C’est intéressant de voir les traits que les Britanniques recherchent chez les autres ainsi que ce dont ils aimeraient qu’on se souvienne ou qu’on les reconnaisse et vice versa.

“La fidélité est clairement un facteur important dans les deux sens et elle va plus loin que la fidélité à ses proches, car les gens sont clairement très passionnés par les achats répétés avec les mêmes marques.

« Il est clair que les gens sont très précis quant à qui et à quoi ils sont fidèles.

“Les traits que les gens recherchent chez les autres incluent drôle (36 %), serviable (33 %) et être un bon auditeur (33 %). Fait intéressant, tous les traits associés à un excellent service client et à l’hospitalité.”

La recherche a également révélé que les Britanniques placent leur argent là où se trouve leur fidélité, dépensant un quart (26%) de plus avec des marques avec lesquelles ils ont une carte de fidélité.

LES PRINCIPAUX TRAITS DE PERSONNALITÉ QUE LES BRITANNIQUES RECHERCHENT CHEZ LES AUTRES 1. Digne de confiance 2. Fidélité 3. Fiable 4. Gentillesse 5. Amical 6. Prendre soin 7. Drôle 8. Utile 9. Bon auditeur 10. Accessible

La qualité des produits (47 %), les expériences positives (44 %) et le fait d’être récompensé pour leur utilisation (43 %) sont les principales raisons de rester fidèle aux marques.

Un excellent service client (35 %) et des cadeaux (20 %) sont également des motivations fortes.

Il est également apparu que 52 % avaient laissé un avis sur une marque après une expérience positive, contre seulement 46 % qui laisseraient un avis négatif après une mauvaise expérience.

LES MEILLEURS TRAITS QUE LES GENS ESPÉRENT QUE LES AUTRES VOYENT EN EUX 1. Digne de confiance 2. Fiable 3. Gentillesse 4. Amical 5. Fidélité 6. Utile 7. Prendre soin 8. Accessible 9. Bon auditeur 10. Intelligente

Et 57% des personnes interrogées, via OnePoll, ont admis que l’accès à des expériences «l’argent ne peut pas acheter» les rend plus susceptibles de rejoindre un programme de fidélité.

Luc Gesvret pour Accor, qui offre à tous ses membres la possibilité de gagner 20 000 € de points en réservant un séjour à l’hôtel, ajoute : « Les gens comprennent aussi, comme nous, que la fidélité va dans les deux sens, ce n’est pas transactionnel, il s’agit d’avoir un meilleure relation.

“C’est vrai pour les gens et les marques – nous visons à nous assurer que nos clients fidèles ont une meilleure expérience et nous essayons de récompenser leur fidélité envers nous.

“Nous valorisons la loyauté, nous comprenons que cela compte pour les gens et que c’est le fondement d’une relation solide.”