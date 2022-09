Le train “Zombie” de Jakarta fait face à l’apocalypse de la circulation

Dans une ville connue pour son trafic monstrueux, des «zombies» se lèvent dans une tentative effrayante pour inciter plus de gens à utiliser les transports en commun. C’est l’espoir de l’opérateur de transport en commun léger et rapide de Jakarta, qui a transformé un train et une gare en décor d’une apocalypse sanglante de zombies – avec de vrais passagers invités au spectacle. L’attraction payante, lancée le mois dernier par l’opérateur de métro léger de la supercité PT LRT Jakarta et l’organisateur d’événements Pandora Box, vise à promouvoir le système relativement nouveau et, plus généralement, à encourager les jeunes à prendre les transports en commun.

Les acteurs tremblants et grognant sont vêtus de vêtements en lambeaux. Un personnage particulièrement effrayant ne montre que le blanc de ses yeux.

Les zombies traînent leurs pieds vers les passagers, les envoyant courir à travers les tunnels sombres de la gare jusqu’à un train.

À l’intérieur de la voiture éclaboussée de sang, un présentateur de télévision – un autre acteur – rapporte des informations sur une épidémie de virus “Pandore” inventée qui se propage dans la ville, transformant les humains en morts-vivants.

Des soldats armés de faux fusils combattent les «zombies» et tentent d’escorter les passagers en lieu sûr.

Mais les cadavres réanimés rôdent, cachés, prêts à émerger et à terroriser.

Méfiez-vous des zombies

“Danger, méfiez-vous des zombies” avertit un panneau dans la gare, où les lumières rouges d’urgence clignotent.

“Les zombies ne nous ont pas vraiment chassés mais nous paniquions toujours”, a déclaré Genesis Christi, un passionné de zombies de 17 ans.

Appelé “Train to Apocalypse”, l’événement est inspiré du film d’horreur sud-coréen de 2016, “Train To Busan”.

“Nous voulons dire aux jeunes que prendre les transports en commun peut aussi être quelque chose de cool”, a déclaré à l’AFP Billy Junior, PDG de Pandora Box.

Abritant plus de 30 millions d’habitants, Jakarta, très polluée, connaît l’un des pires embouteillages au monde et ses trottoirs inégaux ne sont pas propices à la marche.

Son système de transport rapide léger n’a commencé son exploitation commerciale qu’en décembre 2019.

Les analystes des transports ont averti à l’époque que la nouvelle ligne et les prix bon marché ne guériraient pas à eux seuls l’engouement de la ville pour les véhicules privés.

Monter à bord du “Train to Apocalypse” coûte entre 60 000 et 70 000 roupies (4 à 4,70 $), jusqu’à la fin de l’événement dimanche.

Les organisateurs ont promis que le trajet de 20 minutes ne perturberait pas les trajets des passagers réguliers du SLR. Même sans participer, ils peuvent apercevoir gratuitement le spectacle d’horreur.

