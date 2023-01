Le train traversant le Cachemire enneigé est un spectacle à voir

La vague de froid a balayé certaines parties de l’Inde, les laissant avec des températures glaciales. Le ministère des Chemins de fer a maintenant partagé un clip d’un train traversant des voies enneigées au Jammu-et-Cachemire et la vue est absolument fascinante. Le train de voyageurs voyageait de Banihal à Budgam dans le territoire de l’Union.

Il passe par la gare de Hamre et la «vue pittoresque» de la vallée vous laissera stupéfait. La vidéo de 35 secondes montre le train qui attend sur un quai avant de commencer lentement à traverser la fascinante vallée. La vidéo vous rappellera le film ‘The Polar Express’. La légende de la vidéo disait: “Une vue pittoresque d’un train traversant la vallée enneigée de Banihal à Badgam, Jammu & Kashmir.”

La vidéo a recueilli plus de 127 000 vues après avoir été partagée en ligne. Les Twitteratis se sont rapidement rendus dans la section des commentaires et ont partagé leurs réflexions. Découvrez la réaction ici-

Un commentaire a écrit: “Dharti sunehari ambar neela har mausam rangeela aesa desh hai mera.”

Un autre utilisateur a écrit : « Quelle vue !

Un autre utilisateur a partagé : “Ce serait très amusant de rouler dans toute cette beauté !”

Absolument hypnotisé par la vue, un utilisateur des médias sociaux a écrit : « Emmenez-moi ici dès que possible !

Photographe célèbre, Viral Bhayani a également partagé quelques aperçus du magnifique paysage. « Comme la gare de Srinagar est belle ! De belles images partagées par le ministre du Parlement Raosaheb Patil Danve », a-t-il légendé le message.

Srinagar et quelques autres régions du Jammu-et-Cachemire ont connu les nuits les plus froides avec des niveaux de mercure plongeant sous le point de congélation. Srinagar, récemment, a enregistré moins 6,4 degrés Celsius. Le service météorologique a indiqué que cette température minimale est la plus basse enregistrée au cours des cinq dernières années. Le service météorologique a également informé les citoyens de la possibilité de pluie / neige légère à modérée au cours de la deuxième semaine de janvier.

Pendant ce temps, Bikaner a récemment touché zéro degré Celsius, tandis que Nowgong, Khajuraho dans le Madhya Pradesh et Guna ont plongé à 0,2 degré Celsius, 2,6 degrés et 3 degrés Celsius. Ayanagar à Delhi a enregistré 1,8 degrés Celsius, et Hissar et Safdarjung ont enregistré 4 degrés Celsius.

