Le train en marche des Cowboys de Dallas : facile à monter, facile à sauter

Le meilleur conseil pour regarder et analyser les Cowboys de Dallas est de se préparer à tout et de ne se laisser surprendre par rien.

Et pourtant, tout ce que nous savons des lois de l’imprévisibilité, et malgré des années pendant lesquelles Dallas a été Dallas et s’en tient rarement au scénario attendu, les Cowboys trouvent toujours le moyen de laisser leurs fans et leurs partisans bouche bée d’incrédulité.

C’est en partie parce qu’il s’agit de l’équipe la plus soutenue du pays, mais tout est amplifié lorsqu’il s’agit des argent et bleu. Rien ne l’a mieux démontré que la semaine dernière, lorsqu’il n’a fallu qu’un après-midi pour que la réputation immédiate des Cowboys passe de champions potentiels en attente à des idiots en Arizona.

Après deux victoires retentissantes pour commencer la campagne, le discours était optimiste et dynamique, avec des triomphes sur les Giants et les Jets de New York aboutissant à un score combiné de 70-10. Cependant, tout cet optimisme s’est révélé insensé dimanche dernier, lorsque les Cardinals, largement considérés comme la pire équipe de la ligue cette saison, ont infligé une superbe défaite 28-16.

À l’approche de l’affrontement de dimanche avec les New England Patriots (16 h 25 HE sur FOX et l’application FOX Sports), les Cowboys doivent maintenant lutter contre le récit selon lequel les semaines 1 et 2 ont été des travaux de bagarre contre une opposition affaiblie – et que Dallas ne devrait pas être pris au sérieux. C’est un discours que le quart-arrière Dak Prescott sait exister, mais qui l’agace considérablement, lui et ses collègues.

« Énervé », a déclaré Prescott aux journalistes jeudi. « Vous l’avez entendu dans le vestiaire. Cela vous permet juste de vous concentrer un peu plus, honnêtement.

« Personne ne veut perdre, mais nous comprenons à quel point c’est difficile dans cette ligue. Même après une défaite, vous entrez et vous vous réinitialisez un peu, vous vous humiliez un peu. »

Ce n’est pas seulement le résultat de la semaine dernière qui était embarrassant. En l’absence de Kyler Murray, Josh Dobbs de l’Arizona a remporté sa première victoire en carrière, et ce, confortablement. Dans l’ensemble, les Cardinals étaient plus agressifs, plus durs, plus calmes et avaient simplement l’air bien plus affamés.

Par rapport aux Cowboys, cela a fait des non-croyants des croyants et, à tout le moins, a mis un sérieux coup de nervosité dans les veines des supporters les plus fervents de l’équipe.

Les Cowboys de Dallas – le train en marche le plus facile à suivre en 2023, et maintenant le plus facile à sauter.

« L’Arizona jouait au football physique et Dallas n’était pas préparé pour ce genre de football », a déclaré l’ancien receveur vedette des Cowboys Michael Irvin, sur FS1 «Incontesté. » « C’est ce que nous nous demandons et remettons en question.

« Cela s’est manifesté de manière méchante. (Les Cowboys) étaient surpassés physiquement. Vous ne battrez jamais Philadelphie comme ça. Vous ne battrez jamais les 49ers de San Francisco comme ça. (Ces équipes) sont assis et en disant ‘ce sont les mêmes vieux Cowboys de Dallas, et nous prendrons soin d’eux la première semaine des séries éliminatoires.' »

Aucune équipe n’opère sous un microscope plus intense que les Cowboys, et cela vaut pour n’importe quelle saison de la NFL. Les mauvaises performances ne passent pas inaperçues ici. Parce que ce sont les Cowboys, tout est remarqué et scruté.

Mais la réalité est que Dallas a utilisé toute la marge de manœuvre dont elle disposait et plus encore. Cela fait 28 ans que l’équipe n’a pas atteint le Super Bowl, et les souvenirs de l’extinction contre les 49ers lors de la ronde de division la saison dernière sont frais. Dans l’état actuel des choses, les Cowboys doivent convaincre qu’ils ne sont pas une équipe qui peut s’effondrer à tout moment.

Au moins ce week-end, il y a d’autres récits qui détournent quelque peu l’attention.

Le porteur de ballon des Patriots Ezekiel Elliott retournera dans son ancienne maison de footballeur, et le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, a laissé entendre qu’il pourrait lui réserver une surprise, probablement une sorte d’hommage joué sur ce grand écran monumental.

L’entraîneur-chef de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, a ajouté un peu de piquant lorsqu’il a fait l’éloge de la vedette défensive des Cowboys Micah Parsons, mais a été catégorique dans son affirmation selon laquelle les personnes ne devraient pas être mentionnées dans le même souffle que l’athlète de tous les temps Lawrence Taylor.

Une petite bizarrerie intéressante est survenue lorsque l’ancien QB des Cowboys Will Grier a été signé par les Patriots en tant que remplaçant de Mac Jones, obligeant Dallas à modifier ses signaux pour le match par crainte que Grier ne transmette des secrets.

Mais dans le contexte de la saison, ce ne sont que des attirails à court terme.

La grande déclaration de dimanche sera de voir si les Cowboys réagissent au fait d’être vraiment mauvais et vraiment décevants avec plus de la même chose, ou s’ils peuvent considérer cela comme un incident.

Le train est toujours là et la porte cochère est ouverte. En ce qui concerne les Cowboys, les gens sont toujours prêts à monter à bord. Dallas peut-il leur donner une raison de le faire ?

