Le train du Michigan continue de rouler avec une victoire dominante sur l’Indiana

ANN ARBOR, Michigan — Il y a eu de nombreux regards latéraux dirigés vers ce qui se déroulait au Michigan Stadium samedi lorsque l’Indiana, non classé, en sous-effectif et peu impressionnant, détenait l’avantage sur le Michigan à la fin du premier quart-temps. Les Hoosiers, qui n’ont pas encore battu un adversaire de Power 5 cette saison, ont transformé un jeu de double passe en un touché de 44 verges qui leur a donné un avantage précoce et inattendu.

Mais par une journée grise et pluvieuse qui criait au football Big Ten, les deux équipes sont rapidement revenues à leurs normes respectives. Pour l’Indiana, qui a introduit un nouveau coordinateur offensif samedi, cela signifiait boiter et faire une embardée vers la ligne d’arrivée. Pour le Michigan, qui n’a pas encore affronté un adversaire de qualité, cela signifiait rugir avec une précision inébranlable des deux côtés du ballon.

À la fin du match – après que les Wolverines aient marqué des touchés lors de cinq entraînements consécutifs pour ouvrir le match – l’équipe de l’entraîneur-chef Jim Harbaugh avait connu une autre déroute : 52-7.

Voici quelques points à retenir d’Ann Arbor :

Joueur du jeu

Une autre semaine, une autre performance extrêmement efficace du quart-arrière JJ McCarthy, dont les services n’ont encore une fois pas été requis au quatrième quart d’une affaire déséquilibrée. Il a complété 14 des 17 passes pour 222 verges et trois touchés contre les Hoosiers tout en récoltant 27 verges supplémentaires au sol.

Bien que McCarthy ait raté ses deux premières passes alors que les Wolverines marquaient trois points pour commencer le match, il est rapidement passé à la vitesse supérieure avec une série de huit passes complétées consécutives qui ont gagné 128 verges en moins de 15 minutes de jeu. Il a terminé en se connectant sur ses six dernières passes et n’a jamais lancé un échec en seconde période.

Son répertoire comprenait une frappe laser contre l’ailier rapproché Colston Loveland entre les défenseurs et un jeu libre réussi contre Cornelius Johnson lorsque les Hoosiers ont sauté hors-jeu. Il a effectué un revers vers l’arrière Donovan Edwards avec un défenseur à sa poursuite et a envoyé un touché de 54 verges à Loveland après s’être échappé de la poche.

McCarthy a quitté le match en boitant vers la fin du troisième quart-temps, même s’il n’est pas clair si c’est la blessure ou le score qui a motivé son départ. Deux échappés étaient les seules marques noires sur un bulletin par ailleurs exemplaire.

Jeu du jeu

Le premier entraînement du Michigan en seconde période semblait aller dans la mauvaise direction lorsque le receveur large Tyler Morris a été sifflé pour un faux départ comique au cours duquel il a décollé vers le bas du terrain. L’erreur de Morris – une rareté pour l’équipe la moins pénalisée du football universitaire – a imposé aux Wolverines le troisième et le 10 sur leur propre ligne de 46 verges.

Cependant, rien de tout cela n’avait d’importance lorsque McCarthy s’est échappé de la poche pour l’un des jeux de simulation mortels qui continuent de confondre les adversaires. Alors que McCarthy décollait sur sa droite, le défenseur couvrant Loveland a libéré l’ailier rapproché en faveur de couper l’angle du quart-arrière avec les Hoosiers dans la couverture masculine. Le pauvre Phillip Dunnam était pris entre le marteau et l’enclume.

La décision de Dunnam s’est avérée catastrophique lorsque, dans une formidable démonstration d’assurance, McCarthy a pointé Loveland vers l’espace vide qui venait d’être libéré. Loveland s’est simplement retourné vers le haut du terrain, a ajusté son corps au lancer de McCarthy et a réussi un touché de 54 verges qui a officiellement mis le match hors de portée.

Permettre à McCarthy à double menace de sortir de sa poche est un jeu de plus en plus dangereux, et les Hoosier ont été gravement brûlés.

JJ McCarthy s’associe à Colston Loveland pour un TD de 54 verges

Le tournant du jeu

Menés 14-7 après une passe de touché de 2 verges de McCarthy au receveur large Roman Wilson avec 3:24 à jouer au deuxième quart, les Hoosiers avaient besoin d’une réponse pour rester à distance de frappe d’une équipe avec beaucoup plus de talent.

Le quart-arrière Brendan Sorsby, qui a remplacé le partant Tayven Jackson après les premiers entraînements, a effectué une passe profonde au receveur large Donaven McCulley pour 37 verges qui a renversé le terrain et renforcé la possibilité d’un score de dernière minute pour pousser les Wolverines. Mais le joueur de ligne offensive Zach Carpenter a été signalé pour une pénalité illégale de mains au visage qui a effacé l’attrapé, repoussé les Hoosiers vers leur propre ligne de but et a effectivement mis fin à l’entraînement.

Le receveur du Michigan, Tyler Morris, a échappé à deux plaqueurs potentiels lors du botté de dégagement qui a suivi pour exploser pour un retour de 27 verges qui a donné aux Wolverines le ballon en territoire positif. McCarthy a guidé l’offensive dans le rouge en infligeant une pénalité pour coup tardif et en se connectant plus tard avec Wilson sur un court scintillement de puce. Les Wolverines ont ponctué l’entraînement en nourrissant l’arrière Blake Corum sur la ligne de but pour un score d’un mètre qui semblait mettre le match hors de portée.

Le deuxième touché précipité de Corum de la mi-temps a prolongé l’avantage du Michigan à 21-7 avec 11 secondes à jouer et a poussé les souvenirs d’un départ lent dans l’abîme.

Blake Corum frappe son deuxième TD de la mi-temps

Statistique clé

Avant que le Michigan ne retire ses partants offensifs à la fin du troisième quart-temps, les Wolverines ont surmonté un début bâclé pour percer l’Indiana avec le genre d’efficacité impitoyable dont ils ont fait preuve toute la saison. Ils ont récolté en moyenne 6,8 verges par jeu au total et 15,9 verges par réalisation avant de saler le match.

La statistique la plus impressionnante est survenue dans la zone rouge, où l’unité du coordinateur offensif Sherrone Moore a transformé ses quatre premiers déplacements en touchés et a marqué des points lors de cinq tentatives consécutives pour se débarrasser des Hoosiers.

La performance de samedi a prolongé une tendance de plus en plus positive pour le Michigan après que l’offensive ait traversé des difficultés dans la zone rouge au cours de chacune des deux dernières saisons, en particulier en ce qui concerne les passes. L’équipe de cette année est entrée dans le match au 15e rang national et deuxième dans le Big Ten derrière Penn State avec un taux de touché dans la zone rouge à 77,8 %, contre 66,2 % en 2022 et 61,2 % en 2021. C’est un domaine où la capacité de course de McCarthy est devenue particulièrement puissant.

Contre l’Indiana, les Wolverines ont trouvé la zone des buts sur une paire de courses de 1 verge de Corum et des passes de touché de 2 verges et 7 verges à Wilson et au receveur de première année Semaj Morgan, respectivement.

Semaj Morgan le pousse pour un score difficile de 7 verges

Quelle est la prochaine étape pour le Michigan ?

Après avoir écarté les Hoosiers pour une septième éruption consécutive en début de saison, le Michigan peut commencer à préparer son match de rivalité annuel contre Michigan State, l’édition de cette année étant prévue pour un coup d’envoi aux heures de grande écoute à East Lansing samedi prochain. C’est la première fois que les Wolverines et les Spartans se rencontrent depuis qu’une bagarre disgracieuse dans le tunnel du Michigan Stadium a gâché le match de 2022. Les arrières défensifs du Michigan Gemon Green et Ja’Den McBurrows ont été attaqués par un essaim de joueurs de l’État du Michigan, dont l’un a utilisé son casque comme arme. Sept joueurs de l’État du Michigan ont fait face à des accusations criminelles à la suite de l’incident, et les Wolverines ont révisé leurs procédures de mi-temps et d’après-match pour garantir qu’une seule équipe entre dans le tunnel à la fois.

Quelle est la prochaine étape pour l’Indiana ?

La défaite de samedi contre le Michigan signifie que les Hoosiers ont atteint la moitié de leur calendrier sans victoire contre un adversaire de puissance 5. L’équipe de l’entraîneur-chef Tom Allen a renversé l’Indiana State lors de la deuxième semaine avant d’avoir besoin de quatre prolongations pour renverser Akron lors de la semaine 4. Le reste de leurs matchs contre les écoles des conférences de puissance se sont soldés par des défaites, y compris des défaites éclatantes contre Ohio State (23-3), Maryland. (44-17) et Michigan. L’Indiana rentre chez lui pour accueillir Rutgers samedi prochain dans ce qui pourrait être sa meilleure chance de remporter une victoire en conférence cette saison. Le calendrier restant comprend des matchs contre Penn State (à l’extérieur), le Wisconsin (à domicile), l’Illinois (à l’extérieur), le Michigan State (à domicile) et Purdue (à l’extérieur).

