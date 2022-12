Le train des fêtes du Canada orné de lumières de Noël répand la joie des fêtes

Avec des gens submergés par les vibrations de Noël et du Nouvel An, une vidéo d’un train du Canada est devenue virale pour son éclairage délicieux et son ambiance festive. La vidéo, partagée sur Twitter, montre un train en mouvement. Mais ce qui le rend unique, c’est qu’il est paré de décors vibrants qui illuminent la région traversée par le train.

Le train des fêtes du Canadien Pacifique est un train spécial qui traverse le Canada et les États-Unis chaque année aux mois de novembre et décembre dans le cadre de la tradition des fêtes. La tournée intercontinentale de cette année était la première tournée en personne depuis 2019. Le train a tourné pour sa 24e année du 23 novembre au 19 décembre et a été lancé pour la première fois en 1999 pour recueillir des fonds et des fournitures pour diverses banques alimentaires. Cette année, le train a amassé environ 1,3 million de dollars canadiens et en termes de nourriture, la quantité totale collectée était d’environ 121 000 livres (plus de 54 800 kg).

La vidéo était accompagnée d’un tweet qui disait : « Voici le délicieux train de vacances du Canadien Pacifique qui traverse l’Alberta. Le clip a accumulé plus de 9 lakh 89 000 vues et plus de 13 000 likes avec plusieurs utilisateurs commentant le décor incroyable du train.

Un utilisateur a écrit : “C’est assez incroyable de le voir venir à côté de vous sur l’autoroute.”

Un autre utilisateur a commenté: «C’est tellement beau. Je parie que les enfants adorent le voir passer.

Un troisième utilisateur commente: “Wow. Fantastique!! Je ne savais même pas que c’était une chose. Merci d’avoir partagé.”

Le train n’offre pas de trajets au grand public, mais il propose des spectacles gratuits dans ses stations de ravitaillement. Cette année, il s’est rendu dans 168 localités et a organisé des concerts avec des chanteurs connus qui ont demandé des dons au public. Les événements ferroviaires de cette année mettront en vedette des performances d’Alan Doyle, Mackenzie Porter, Lindsay Ell et d’autres artistes.

Selon le Canadien Pacifique, les spectacles présentés par le train des Fêtes sont gratuits et les participants ne sont priés d’apporter « de l’argent ou des dons de denrées non périssables que s’ils le peuvent ».

