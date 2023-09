Le train de Kim Jong Un pour la Russie : luxueux et pare-balles

Le voyage confirmé de Kim Jong Un en Russie pour une rencontre avec le président Vladimir Poutine a attiré l’attention sur la méthode de voyage traditionnelle des dirigeants nord-coréens : des trains blindés de luxe qui font depuis longtemps partie de la tradition de la dynastie et sont des symboles de son profond isolement.

Un bref communiqué publié lundi sur le site Internet du Kremlin indique que la visite de Kim aurait lieu à l’invitation de Poutine « dans les prochains jours ». Les médias d’État nord-coréens ont également rapporté la réunion, mais n’ont pas précisé quand et où elle aurait lieu.

La dernière fois que les deux dirigeants se sont rencontrés, en avril 2019, Kim avait effectué un voyage d’une journée complète le long des voies ferrées vieillissantes de son pays pour se rendre à l’extrême est de la Russie. Les médias sud-coréens ont cité des sources gouvernementales anonymes pour rapporter lundi qu’un train transportant vraisemblablement Kim était parti de la capitale nord-coréenne, Pyongyang.

Poutine et Kim pourraient se rencontrer à Vladivostok, dans l’est de la Russie, où Kim avait pris son train blindé vert et jaune pour se rendre à leur précédent sommet. L’agence de presse officielle russe Tass a déclaré que Poutine était arrivé dans la ville lundi pour assister à un forum international qui se poursuivrait jusqu’à mercredi.

Des journalistes d’Associated Press près de la frontière entre la Corée du Nord et la Russie ont vu un train vert avec des bordures jaunes dans une gare du côté nord-coréen d’un fleuve frontalier.

Des responsables américains ont déclaré qu’une rencontre avec Kim donnerait à Poutine l’occasion de faire avancer les discussions sur les ventes d’armes à la Corée du Nord afin de reconstituer les réserves russes épuisées par la guerre en Ukraine. La Corée du Nord pourrait rechercher une aide économique et des technologies d’armement avancées dont elle a cruellement besoin, ce qui pourrait potentiellement accroître la menace d’un arsenal croissant d’armes nucléaires et de missiles conçus pour cibler les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon.

La question de savoir si Kim voyagerait à nouveau en train pour son premier voyage à l’étranger depuis le début de la pandémie de coronavirus a été au centre de l’attention des médias. Son train, apparemment luxueux, contraste fortement avec la pauvreté écrasante de la vie quotidienne de la plupart des Nord-Coréens.

Le célèbre père de Kim, Kim Jong Il, a effectué une douzaine de voyages à l’étranger au cours de ses 17 années de règne, presque tous en Chine et tous en train. Les médias d’État nord-coréens ont déclaré que l’aîné Kim était mort d’une crise cardiaque lors d’un voyage en train en 2011.

Selon un récit publié en 2002 par Konstantin Pulikovsky, un responsable russe qui a accompagné Kim Jong II lors d’un voyage de trois semaines à Moscou, le train transportait des caisses de vin français coûteux et les passagers pouvaient se régaler de homard frais et de porc grillé.

Mais l’élément le plus important du train était la sécurité.

Un train vert avec des garnitures jaunes, ressemblant à celui utilisé par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un lors de ses précédents voyages, est vu le lundi 11 septembre 2023. (AP Photo/Ng Han Guan)

Selon les médias sud-coréens, Kim Jong Il disposait de plusieurs trains luxueux équipés de halls de réception, de salles de conférence et d’installations de communication de haute technologie. Pour se prémunir contre d’éventuelles attaques, son train aurait voyagé avec deux autres trains, l’un circulant devant son véhicule pour vérifier la sécurité de la voie ferrée tandis qu’un autre transportait des agents de sécurité et le suivait. Des équipements de communication de haute technologie et des téléviseurs à écran plat ont été installés pour que le chef puisse donner des ordres et recevoir des briefings.

Signe de l’importance symbolique des trains, une maquette grandeur nature de l’un des wagons est exposée en permanence dans un mausolée de la banlieue de Pyongyang où se trouvent les corps embaumés de Kim Jong Il et de son père fondateur de l’État, Kim. Il Sung, repose-toi en état.

Le ministère sud-coréen de l’Unification, qui s’occupe des affaires intercoréennes, a déclaré qu’il n’avait pas pu trouver immédiatement de documents indiquant que Kim Jong Un utilisait des trains avancés comme son père le faisait lors de ses précédents voyages à l’étranger en train avant la pandémie.

Kim, âgé de 39 ans, a utilisé le train blindé de sa famille lors de précédentes réunions avec Poutine, le président chinois Xi Jinping, puis le président américain Donald Trump en 2018 et 2019.

Mais il lui arrive de voler, contrairement à son père. Scolarisée plusieurs années en Suisse, Kim aurait souvent voyagé en avion lorsqu’elle était adolescente.

Sur cette photo fournie par le gouvernement nord-coréen, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, deuxième à gauche, s’entretient avec le chef du département international du Parti communiste chinois, Song Tao, deuxième à droite, dans un train sur le chemin du retour de Chine, le 9 janvier 2019. (Agence centrale de presse coréenne/Korea News Service via AP, File)

Lorsqu’il s’est envolé pour Dalian, dans le nord-est de la Chine, en 2018, pour rencontrer Xi, c’était la première fois qu’un dirigeant nord-coréen se rendait publiquement à l’étranger par voie aérienne depuis la fuite de Kim Il Sung vers l’Union soviétique en 1986.

L’avion officiel de Kim Jong Un est une version rénovée de l’IL-62 de fabrication soviétique. La Corée du Nord l’appelle « Chammae-1 », du nom de l’autour des palombes, l’oiseau national de la Corée du Nord. Les médias sud-coréens affirment que l’avion peut transporter environ 200 personnes et que sa portée maximale est d’environ 9 200 kilomètres (5 700 miles), mais il n’aurait jamais volé aussi loin.

Poutine, pour sa part, préfère désormais éviter les avions et voyage également à bord d’un train blindé spécial depuis sa décision d’envahir l’Ukraine début 2022, selon Gleb Karakulov, un transfuge des services de sécurité d’élite secrets de Poutine.

La précédente rencontre de Kim avec Poutine a nécessité un voyage d’une journée qui a commencé à Pyongyang, la capitale nord-coréenne, et a traversé les voies ferrées vieillissantes du pays le long de la côte est avant de traverser une rivière qui sert de frontière avec la Russie. Des journalistes d’Associated Press près de la frontière entre la Corée du Nord et la Russie ont vu lundi soir un train vert avec des bordures jaunes dans une gare du côté nord-coréen du fleuve frontalier. Il n’était pas clair si Kim se trouvait dans le train, qui n’avait pas traversé le pont lundi à 19 heures (10 heures GMT).

Au total, Kim s’est rendu en Chine quatre fois entre 2018 et 2019 pour rencontrer Xi – deux en train et deux à bord de son avion. En juin 2018, il a emprunté un avion chinois pour rencontrer Trump à Singapour, apparemment parce que son avion était jugé dangereux. Pour une autre rencontre avec Trump à Hanoï, au Vietnam, Kim a pris son train pour un voyage de deux jours et demi.

Depuis la fermeture des frontières de son pays début 2020 pour se prémunir contre la pandémie de COVID-19, Kim n’a rencontré aucun dirigeant étranger.

L’éventuel deuxième voyage de Kim en Russie pourrait marquer le redémarrage d’une diplomatie axée sur les sommets et pourrait être suivi d’un voyage en Chine pour une rencontre avec Xi, a déclaré Yang Moo-jin, président de l’Université d’études nord-coréennes en Corée du Sud.