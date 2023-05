Le train à vapeur de Summerland acquiert un autocar

Le Kettle Valley Steam Railway a fait l’acquisition d’une nouvelle voiture pour son train touristique à vapeur.

La voiture 405 récemment achetée du Kamloops Heritage Railway a été livrée le vendredi 12 mai après un voyage en camion de cinq heures.

Il n’y a pas de liaison ferroviaire entre Kamloops et Summerland, donc l’autocar de 100 tonnes a dû être chargé sur une remorque et les camions de 10 tonnes (roues) sur une autre, a déclaré Tom Burley, président du Kettle Valley Steam Railway.

Il a fallu deux grues et une équipe expérimentée pour livrer la charge lourde et longue et les permis provinciaux et municipaux requis pour le transport. L’autocar et les camions ont été déchargés à Summerland.

L’autocar figure sur la liste de souhaits des chemins de fer depuis plus de 25 ans. Celui-ci est similaire aux autres autocars du Canadien Pacifique, mais provient du CN. Il aura besoin d’un travail de peinture et de nouvelles fenêtres qui peuvent s’ouvrir avant qu’il ne soit prêt pour les voyageurs.

L’ajout d’un nouvel autocar signifiera une conduite plus confortable par temps frais ou sous la pluie, plutôt que les voitures à ciel ouvert. De plus, il y aura plus de capacité pour les trains de Noël et certains événements spéciaux.

Le train touristique de Summerland est en service depuis 1995. Le chemin de fer transporte plus de 30 000 passagers chaque année.

