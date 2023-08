Le train à grande vitesse indonésien soutenu par la Chine suscite des inquiétudes quant au piège de la dette

L’Indonésie commence les essais de son premier train à grande vitesse, qui reliera la capitale Jakarta à la ville voisine de Bandung, après des années de retards et de dépassements de coûts qui ont affecté le projet. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Une ligne ferroviaire électrique à grande vitesse de 7,3 milliards de dollars entre les deux plus grandes villes d’Indonésie devrait être lancée en octobre, marquant une étape importante dans la quête du pays pour accélérer le développement des infrastructures. Même si cela pourrait améliorer la productivité globale de l’économie et des entreprises, ces avantages pourraient être annulés par le fardeau de la dette de Jakarta, alors que les coûts des projets continuent d’augmenter. Le train de 142 kilomètres reliant la capitale indonésienne à Bandung devrait se déplacer à une vitesse de 350 kilomètres par heure, alimenté à l’électricité, sans aucune émission directe de carbone attendue pendant son exploitation. Une fois terminé, ce sera le premier du genre en Asie du Sud-Est. Faisant partie de l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route », il est financé par un consortium d’entreprises d’État indonésiennes et chinoises connu sous le nom de PT KCIC. Il devait initialement être achevé d’ici 2019, mais a depuis été retardé par divers retards opérationnels et un dépassement budgétaire de 1,2 milliard de dollars. Un lancement d’essai est prévu en septembre et pendant que les contrôles de sécurité sont en cours. Des responsables seraient également envisager de prolonger la ligne ferroviaire vers la ville indonésienne de Surabaya.

Le train à grande vitesse est une priorité pour le président indonésien Joko Widodo, mieux connu dans son pays sous le nom de Jokowi. Depuis son arrivée au pouvoir, il cherche à attirer des investissements dans les infrastructures, comme le tout nouveau train aérien de Jakarta et le métro financé par le Japon. « Cela créera davantage d’économies d’échelle et augmentera l’efficacité car la mobilité des personnes talentueuses entre les deux villes est plus élevée », a expliqué Arief Anshory Yusuf, professeur d’économie à l’Université Padjadjaran de Bandung et chercheur invité à l’Université nationale australienne. « Le partage des connaissances et des idées augmentera la productivité économique et améliorera la proximité des entreprises. La croissance économique de ces deux régions augmentera », a-t-il déclaré.

Cependant, l’augmentation des coûts du projet pourrait faire augmenter la dette publique indonésienne et éclipser tout gain économique à court terme. Initialement, le train devait être financé par PT Kereta Cepat Indonesia China, un consortium d’entreprises chinoises et indonésiennes chargé de construire le projet ferroviaire. PT KCIC avait reçu un prêt de 4,55 milliards de dollars de la Banque chinoise de développement, propriété du gouvernement. Mais les coûts étant de plus en plus dépassés, Jokowi a accepté de utiliser les fonds de l’État pour aider à financer le chemin de fer, ce qui, selon les experts, gonflera les finances publiques déjà gonflées par les coûts liés à la pandémie. En avril, l’Indonésie a demandé un prêt supplémentaire de 560 millions de dollars à la China Development Bank, Reuters a rapporté citant un haut ministre. « Le fait de mettre le budget de l’État en garantie pourrait entraîner des pertes qui finiraient par faire peser le fardeau de la dette sur les citoyens indonésiens », estiment des chercheurs de l’ONG basée à Jakarta. Centre d’études économiques et juridiques a déclaré dans un commentaire de mai sur la publication indépendante The Conversation.

Nuphoto | Nuphoto | Getty Images

« Si l’Indonésie ne veut pas se retrouver avec des problèmes d’endettement comparables à ceux rencontrés ailleurs, elle a besoin d’une stratégie. » CNBC a contacté le ministère indonésien des transports pour commenter cet article, mais n’a pas encore reçu de réponse. Les analystes faisaient référence à l’échec du développement du port de Hambantota au Sri Lanka et au projet d’agrandissement de l’aéroport international d’Entebbe en Ouganda, tous deux parfois décrits comme des exemples de la diplomatie chinoise du piège de la dette. Le ministère chinois des Affaires étrangères a depuis longtemps rejeté ces affirmations. Lors d’une conférence de presse au début du mois de mars, Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré le gouvernement n’a « jamais forcé aucun parti à emprunter de l’argent ni poussé aucun pays à accepter de s’endetter ». Pékin n’attache pas de conditions politiques aux accords de prêt et ne recherche pas ses propres intérêts politiques, a affirmé Mao.

« L’Indonésie devrait utiliser sa position stratégique en tant que pays fondateur de l’ASEAN et président cette année pour renégocier avec la Chine afin de réduire le risque de se retrouver empêtré dans des défauts de paiement et de subir des pertes plus importantes », ont prévenu les chercheurs. Si le chemin de fer Jakarta-Bandung entraîne des coûts à long terme et une explosion du déficit de l’État, il pourrait être considéré comme un mauvais investissement, selon Yusuf. Dans ce scénario, l’argent dépensé pour le train aurait été mieux dépensé dans des investissements alternatifs comme des projets d’irrigation, a-t-il déclaré. Ce type d’entreprise réduirait la pauvreté rurale dans de nombreuses régions – des avantages qui dépasseraient l’augmentation de la productivité du train, a-t-il ajouté. Si la ligne ferroviaire devait coûter 108 140 milliards de roupies indonésiennes (7,3 milliards de dollars), cela signifierait que chaque kilomètre de voie nécessiterait un investissement d’environ 758 milliards IDR, déclaré un récent article d’opinion dans le journal local Kompas.