Le trafiquant d’êtres humains “le plus recherché” au monde arrêté – Interpol

Kidane Zekarias Habtemariam a déjà été condamné à la prison à vie par contumace pour avoir extorqué de l’argent à des migrants africains

Un trafiquant d’êtres humains notoire reconnu coupable d’avoir fait passer des milliers de personnes pendant la crise migratoire européenne a été arrêté dans le cadre d’une opération internationale menée par les Émirats arabes unis en coordination avec Interpol.

Kidane Zekarias Habtemariam, un ressortissant érythréen qui était sur le radar d’Interpol depuis 2019, a été arrêté au Soudan le 1er janvier. Selon le ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis, il dirigeait une organisation qui “kidnappé, maltraité et extorqué des migrants d’Afrique de l’Est pour les faire passer clandestinement en Europe”.

Habtemariam a d’abord été arrêté en Éthiopie en 2020, mais s’est échappé d’un tribunal d’Addis-Abeba l’année suivante. Un tribunal éthiopien l’a condamné à la prison à vie par contumace pour trafic d’êtres humains en 2021. Habtemariam a été accusé d’avoir détenu des réfugiés et des migrants dans des entrepôts en Libye et d’avoir extorqué des milliers de dollars à eux et à leurs familles, a rapporté Reuters à l’époque, citant des documents juridiques. .

Il était également recherché aux Pays-Bas, le gouvernement néerlandais le décrivant comme “l’un des passeurs les plus notoires et les plus cruels au monde.” Selon les autorités néerlandaises, Habtemariam dirigeait un camp de migrants en Libye, où les résidents étaient détenus de force, battus et violés.

Les responsables ont déclaré que Habtemariam exploitait le sort des personnes qui tentaient désespérément de fuir vers l’Europe, qui a vu un afflux massif de migrants depuis 2014. Beaucoup d’entre eux ont été forcés de languir dans des camps en Libye et de se lancer dans un voyage dangereux à travers la mer Méditerranée surpeuplé et surpeuplé. bateaux dangereux.

« On estime que depuis 2014, Kidane est responsable d’avoir trafiqué des centaines de victimes. Son arrestation neutralisera une importante route de trafic d’êtres humains vers l’Europe et protégera des milliers de personnes qui auraient été exposées à un risque d’exploitation », a déclaré jeudi le ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis dans un communiqué publié sur son site Internet.

Le brigadier Saeed Abdullah al Suwaidi, un haut responsable émirati de la lutte contre les stupéfiants, a déclaré que l’arrestation du suspect avait permis la fermeture de la route par laquelle les migrants étaient transférés du Soudan, de l’Érythrée, de l’Éthiopie et de la Somalie vers la Libye. De là, ils avaient tenté de traverser la mer Méditerranée et de débarquer sur les côtes européennes.