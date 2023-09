Le trafiquant de drogue Clayton Eheler condamné à 7 ans de prison

Il a fallu près de neuf ans à Clayton Allen Archie Eheler pour se frayer un chemin à travers le système judiciaire, et tout cela a culminé avec une audience de détermination de la peine de six minutes mercredi 13 septembre.

L’homme de 41 ans a comparu en personne au tribunal de Chilliwack pour recevoir le verdict du juge provincial de la Colombie-Britannique Peter Dohm sur une accusation de possession en vue de trafic remontant à 2014. Dohm n’a pas perdu de temps pour donner le feu vert à un joint-venture. présentation entre la Couronne et l’avocat de la défense Bill Jessop. Les deux parties sont parvenues à une peine globale de sept ans, Eheler étant crédité de cinq ans déjà purgés.

Cela laisse deux ans de prison supplémentaires.

« J’assume l’entière responsabilité de ce qui s’est passé », a déclaré Eheler au tribunal. « Ce n’était la faute de personne d’autre que la mienne et je veux continuer ma vie et aller de l’avant. »

Le 26 novembre 2014, la police a exécuté un mandat de perquisition dans un immeuble d’appartements de l’avenue Brett, qui s’étend de la rue Edward à la rue Mary, près de l’hôpital général de Chilliwack. Eheler et son coaccusé Matthew Thiessen ont été vus entrer dans le bâtiment et Eheler a été arrêté sur le balcon situé sous une unité où les agents ont trouvé 7,8 grammes de cocaïne en poudre et 1,25 gramme de crack. Ils ont également trouvé environ 22 kilogrammes d’une poudre blanche inconnue, une machine sous vide et des sacs sous vide ainsi que d’autres équipements liés au trafic de drogue.

Eheler a plaidé coupable le 3 avril 2023, mais il s’est battu avec acharnement avant de finalement concéder. Eheler et Thiessen ont tous deux déposé plusieurs contestations fondées sur la Charte. Ils ont été reconnus coupables en novembre 2019, mais leur décision a été annulée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique en août 2021, faisant valoir avec succès qu’il avait fallu trop de temps au juge chargé de la détermination de la peine pour publier les raisons écrites du rejet de l’une des demandes de Charte qu’ils avaient déposées.

Mais l’accusation de trafic n’a pas été abandonnée. Au lieu de cela, un nouveau procès a été ordonné. Face aux possibilités juridiques, les deux hommes ont plaidé coupables.

Au fil de tout cela, Eheler a purgé l’équivalent de cinq ans, mais il a également fait ses preuves en obtenant une libération sous caution et en violant les conditions de libération. Dans un cas, Eheler a été autorisé à sortir de prison alors qu’il avait été arrêté avec un passeport frauduleux au nom de son cousin. Le document de voyage a été délivré à Tyler Van Basten avec la photo d’Eheler, et le logiciel de reconnaissance faciale utilisé par Affaires mondiales Canada a repéré la différence.

Il a de nouveau violé les conditions deux mois plus tard et a de nouveau été libéré. Le juge David Albert de Surrey a pris la décision à chaque fois.

Jessop a déclaré au tribunal que son client avait enduré « une enfance remarquablement difficile et surmonté de grandes adversités au cours de ses années de formation ».

« Malgré cela, il assume l’entière responsabilité des infractions qui l’ont amené devant le tribunal aujourd’hui et des choix qu’il a faits en tant qu’adulte », a déclaré l’avocat. « Il a exprimé le désir d’aider les jeunes de la communauté qui pourraient tomber dans les mêmes pièges que ceux dans lesquels M. Eheler est tombé et qui l’ont amené devant les tribunaux, et ce n’est pas qu’un commentaire creux. Il a travaillé avec son superviseur de mise en liberté sous caution et a fait du bénévolat dans la communauté dans ce but.

La peine d’Eheler comprend une interdiction à vie des armes.

