Le trafic via le canal de Suez a été rétabli après le renflouement d’un cargo échoué

Un cargo transportant du maïs qui s’était échoué tôt lundi dans le canal de Suez a été renfloué et le trafic sur cette voie navigable cruciale a été rétabli, ont annoncé les autorités égyptiennes.

L’amiral Ossama Rabei, chef de l’Autorité du canal de Suez, a déclaré que le MV Glory, battant pavillon des Îles Marshall, avait subi une panne technique soudaine lors de la traversée du canal et que l’autorité avait déployé quatre remorqueurs pour l’aider à le renflouer.

Le navire, qui appartient à la société grecque Primera Shipping Inc., se dirigeait vers la Chine avant de tomber en panne à la marque des 24 milles du canal, près de la ville de Qantara dans la province d’Ismailia, a-t-il déclaré.

Après avoir été renfloué, le navire a été remorqué vers un parc maritime voisin pour résoudre le problème, a déclaré Rabei. Le bureau des médias du canal a partagé des images montrant le navire tiré par des remorqueurs.

Rabei n’a pas précisé la nature de la défaillance technique. Certaines parties de l’Egypte, y compris ses provinces du nord, ont connu du mauvais temps dimanche.

Le trafic dans le canal a repris après le renflouement du navire et 51 navires devaient traverser la voie navigable dans les deux sens lundi, a ajouté le communiqué de Rabei.

“Le trafic à travers le canal n’a pas été interrompu car 26 navires en direction du nord sont déjà dans la voie navigable et (a) le convoi en direction du sud reprendra son voyage juste après le transit assisté par les remorqueurs SCA du MV GLORY”, a déclaré Rabei.

Marwa Maher, responsable des médias auprès de l’autorité du canal, a déclaré à l’Associated Press que le navire s’était échoué vers 5 heures du matin, heure locale, et avait été renfloué cinq heures plus tard.

La société de services du canal Leth Agencies a publié une carte suggérant que le navire était contre la rive ouest du canal, pointé vers le sud et non coincé à travers le canal. Les données de suivi par satellite analysées par l’AP ont montré que le Glory s’échouait dans un tronçon à voie unique du canal de Suez, juste au sud de Port-Saïd, sur la mer Méditerranée.

Traffic Marine, une société de suivi des navires, a déclaré que le Glory, à destination de la Chine, transitait par le canal à 8,5 nœuds lorsqu’un moteur est tombé en panne.

Le Glory n’a pas été le premier navire à s’échouer dans la voie navigable cruciale. L’Ever Given, battant pavillon panaméen, un porte-conteneurs colossal, s’est écrasé sur une banque sur un tronçon à voie unique du canal en mars 2021, bloquant la voie navigable pendant six jours.

L’Ever Given a été libéré lors d’une opération de sauvetage géante par une flottille de remorqueurs. Le blocage a créé un embouteillage massif qui a bloqué 9 milliards de dollars par jour dans le commerce mondial et mis à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement déjà alourdies par la pandémie de coronavirus.

La débâcle Ever Given a incité les autorités égyptiennes à commencer à élargir et à approfondir la partie sud de la voie navigable où le navire a touché le sol.

En août, le pétrolier Affinity V battant pavillon singapourien s’est échoué dans un tronçon à voie unique du canal, bloquant la voie navigable pendant cinq heures avant d’être libéré.

Le Centre conjoint de coordination a indiqué que le Glory transportait plus de 65 000 tonnes métriques de maïs d’Ukraine à destination de la Chine. Le navire a été inspecté par le centre – qui comprend des membres du personnel russes, turcs, ukrainiens et des Nations Unies – au large d’Istanbul le 3 janvier.

Ouvert en 1869, le canal de Suez constitue un lien crucial pour le pétrole, le gaz naturel et le fret. Il reste également l’un des principaux pourvoyeurs de devises étrangères de l’Égypte. En 2015, le gouvernement du président Abdel Fattah el-Sissi a achevé une expansion majeure du canal, lui permettant d’accueillir les plus grands navires du monde.

Construit en 2005, le Glory mesure 738 pieds de long et 105 pieds de large.