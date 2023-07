Le trafic sur le pont clé reliant la Crimée à la partie continentale de la Russie a été interrompu suite à des informations faisant état d’explosions et de morts

TALLINN, Estonie (AP) – Le trafic sur le pont clé reliant la Crimée au continent russe a été interrompu en raison d’explosions signalées.

Le ministère de la Santé de la région russe de Krasnodar, qui se trouve à l’extrémité est du pont, a déclaré que deux personnes avaient été tuées dans un accident non précisé sur le pont et que leur fille avait été blessée.

Le gouverneur de Crimée, qui a été annexée par la Russie en 2014, a annoncé la fermeture tôt lundi mais n’a pas précisé la raison.

Selon des reportages, les résidents locaux ont entendu des explosions avant l’aube, mais il n’y a eu aucune confirmation.

L’étendue des dégâts n’était pas immédiatement claire, mais le gouverneur Sergei Aksyonov a déclaré qu’il s’attendait à ce que le trafic ferroviaire sur le pont reprenne dans quelques heures.

Le pont de 19 kilomètres (12 miles) qui a été ouvert en 2018 est la principale liaison terrestre entre la Russie et la péninsule de Crimée.

Le pont qui enjambe le détroit de Kertch a été endommagé en octobre par un camion piégé et a nécessité des mois de réparations avant de reprendre un service complet. Le pont supporte à la fois le trafic routier et ferroviaire et est une artère d’approvisionnement importante pour la guerre de la Russie en Ukraine.

The Associated Press