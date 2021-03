Le propriétaire japonais de « Ever Given », Shoei Kisen Kaisha Ltd, a présenté jeudi des excuses pour la perturbation qui a été causée, déclarant que c’était « Déterminé à continuer de travailler dur pour résoudre cette situation le plus rapidement possible. »

Le navire de 400 m, « Ever Given », s’est coincé en diagonale dans le canal à voie unique mardi matin, après que l’équipage du navire en ait perdu le contrôle dans des vents violents et une tempête de poussière, bloquant l’accès à l’une des routes de navigation les plus fréquentées du monde.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy