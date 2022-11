Le trafic illégal d’espèces sauvages “hors de contrôle” au Mexique, les autorités complices : à but non lucratif

Le trafic illégal d’animaux sauvages est “hors de contrôle” au Mexique, et les autorités ferment les yeux, selon une étude récente d’une association à but non lucratif.

Le Center for Biological Diversity (CBD) basé à Tucson, en Arizona, a déposé une plainte la semaine dernière auprès des procureurs mexicains à la suite d’une enquête secrète qu’ils ont menée entre mai et août sur le trafic illégal d’espèces sauvages dans le pays.

L’enquête a déterminé que plusieurs espèces protégées par la loi – telles que les jaguars, les singes hurleurs, les toucans, les perruches, les iguanes, les lions d’Afrique et les tigres du Bengale – sont régulièrement achetées et vendues sous la table au Mexique via des plateformes de médias sociaux comme TikTok et Facebook, souvent avec de faux profils.

L’étude a également allégué que les autorités mexicaines compétentes non seulement ignorent souvent ces activités illégales, mais sont complices.

NEW JERSEY FISH AND WILDLIFE POUR VOTER SUR LE RETABLISSEMENT DE LA SAISON DE CHASSE A L’OURS AU MILIEU D’UNE AUGMENTATION DE 237% DES RENCONTRES

Les unités de gestion pour la conservation de la faune et les fermes qui gèrent la faune seraient impliquées avec des groupes criminels organisés dans le commerce illégal, qui rapporte environ 100 milliards de dollars par an.

“Il est vraiment très facile d’acheter illégalement un toucan, un singe hurleur ou un paresseux dans notre pays”, a déclaré Alejandro Olivera, le représentant mexicain du CBD, selon Mexico News Daily.

“Alors que de plus en plus d’animaux sont déracinés de leur habitat naturel, il devient plus difficile de ramener des espèces en fort déclin”, a ajouté Olivera.

Environ 77% des animaux meurent avant d’être vendus, indique également le rapport.

Le trafic illégal ne se limite pas aux animaux sauvages, mais comprend également des espèces protégées de plantes exotiques qui sont achetées illégalement à des fins médicales ou alimentaires.

UN ACTIVISTE DES DROITS DES ANIMAUX SE COLLE AU SOL PENDANT LE JEU NBA PLAY-IN AVEC UN MESSAGE AU PROPRIÉTAIRE DE T’WOLVES

Le procureur fédéral pour la protection de l’environnement, ou Profepa, serait incapable de savoir où se retrouve une grande partie de la faune, et environ 97% des cas – englobant environ 123 000 à 290 000 animaux et plantes – restent non résolus.

Le bureau du Profepa qui s’occupait autrefois du trafic illégal d’espèces sauvages a été supprimé en raison de coupes budgétaires.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans son rapport, la CDB a énuméré un certain nombre de recommandations pour lutter contre le trafic illégal d’espèces sauvages, telles qu’une plus grande surveillance gouvernementale, des ressources accrues pour les autorités qui surveillent ces choses et une plus grande collaboration entre le gouvernement mexicain et les plateformes de médias sociaux utilisées par les commerçants illégaux.