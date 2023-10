Le trafic ferroviaire à la frontière entre la Corée du Nord et la Russie augmente avec des marchandises inconnues, selon des images satellite

Le trafic ferroviaire à travers la frontière entre la Corée du Nord et la Russie a augmenté depuis le mois dernier avec des marchandises inconnues.

Le groupe de réflexion sur l’unification coréenne basé aux États-Unis, Beyond Parallel, a examiné les images satellite des wagons et des installations de transport entre les deux pays et a constaté que le trafic était « bien plus important » qu’à n’importe quel moment des cinq dernières années.

« Au lendemain du sommet Kim-Poutine, des images satellite du 5 octobre 2023 ont capturé un niveau dramatique et sans précédent de trafic de wagons de marchandises à l’installation ferroviaire de Tumangang en Corée du Nord, située à la frontière entre la Corée du Nord et la Russie », a écrit Beyond Parallel dans un rapport publié vendredi.

LE TOUR DE LA RUSSIE VERS LA CORÉE DU NORD POUR DES MUNITIONS INDÉPENDANTES, UN « DERNIER RECOURS » DANS LE CONFLIT EN UKRAINE : « FRAPPER LA lie »

Le rapport poursuit : « À la lumière de la déclaration faite hier par un responsable du gouvernement américain selon laquelle la Corée du Nord a commencé à transférer de l’artillerie vers la Russie, il est probable que ces expéditions soient destinées à soutenir la Russie dans sa guerre avec l’Ukraine. »

Une augmentation constante du nombre de wagons de marchandises a été observée à l’installation ferroviaire de Tumangang en Corée du Nord.

Environ 73 wagons ont été documentés, contre un maximum de 20 précédemment documentés à un moment donné au cours des cinq dernières années.

LE COMMANDANT RUSSE EST PRÉTENDU VU DANS UNE VIDÉO DES MÉDIAS D’ÉTAT APRÈS QUE L’UKRAINE L’A DÉCLARÉ TUÉ DANS UNE GRÈVE

« Étant donné que Kim et Poutine ont discuté de certains échanges et coopération militaires lors de leur récent sommet, l’augmentation spectaculaire du trafic ferroviaire indique probablement la fourniture d’armes et de munitions par la Corée du Nord à la Russie », a affirmé Beyond Parallel.

Cependant, l’utilisation intensive de bâches et de couvertures de fret a intentionnellement masqué le contenu des expéditions de marchandises entre les deux pays.

Poutine ce mois-ci a accueilli le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pour discuter d’un éventuel accord d’armement, même si aucun des deux dirigeants n’a signé d’accord formel à la fin du voyage de six jours. La Corée du Nord recevrait de la Russie une technologie d’armement avancée et des vivres en échange de davantage de munitions et d’artillerie.

CLIQUEZ ICI POUR L’APPLICATION FOX NEWS

Le partenariat potentiel entre la Corée du Nord et la Russie, qui permettrait à ce pays de fournir à Moscou les munitions indispensables, n’aurait probablement que peu d’impact sur le conflit en cours en Ukraine, ont déclaré des experts à Fox News Digital.

« Si vous allez en Corée du Nord pour obtenir de l’aide, vous touchez en quelque sorte la lie », a déclaré Seth Jones, directeur du programme de sécurité internationale et du projet sur les menaces transnationales au Centre d’études stratégiques et internationales. « La Corée du Nord est un pays désespéré. Elle a été mise à l’écart par presque tout le monde. il y a une famine massive dans le pays – si vous demandez de l’aide aux Nord-Coréens, c’est un dernier recours. »

L’invasion de l’Ukraine par Moscou, qui est sur le point d’entrer dans son 20e mois, a consommé une grande quantité de munitions et détruit un nombre important d’artillerie lourde des deux côtés, poussant le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à trouver tout soutien supplémentaire possible. afin de durer plus longtemps que l’autre côté.

Peter Aitken de Fox News Digital a contribué à ce rapport.