Le trafic d’êtres humains d’un cartel transforme des villes frontalières entières en zones de guerre

CIUDAD JUÁREZ – Les cartels de la drogue mexicains réalisent des millions de profits grâce aux centaines de milliers de migrants arrivant à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et transforment désormais des villes frontalières entières en zones de guerre.

L’argent laissé par les migrants qui tentent de franchir la frontière entre le Mexique et les États-Unis et destiné aux organisations criminelles qui les chargent de les guider, les extorque ou les kidnappe, crée un commerce illégal de plusieurs millions de dollars. Aujourd’hui, les différentes organisations criminelles opérant de l’autre côté de la frontière se battent à mort pour une part du gâteau.

Depuis les petites villes comme Sonoyta, de l’autre côté de la frontière avec Lukeville, en Arizona, jusqu’à des villes entières comme Ciudad Juárez, de l’autre côté du fleuve depuis El Paso, au Texas, différents cartels s’entretuent et défient les autorités mexicaines de prendre le contrôle des routes de contrebande.

Dans une vidéo du 29 décembre partagée en ligne depuis Sonoyta, Sonora, dans le nord du Mexique, un SUV entouré de plusieurs hommes armés est incendié lors d’une violente fusillade entre des membres présumés d’une organisation criminelle locale liée au cartel de Sinaloa et le groupe mexicain. armée, selon les médias locaux.

La fusillade a duré plusieurs heures, selon les autorités de l’État de Sonora. Les hommes armés ont utilisé des AK-47 et des AR-15 pour combattre les autorités. Après la fusillade, seuls cinq des plus d’une douzaine d’hommes de main ont été capturés, selon les autorités.

Plusieurs vidéos de la même fusillade ont été partagées en ligne par des habitants, où l’on voit des sicaires tirer avec leurs armes sur les autorités parvenant à peine à rester sur place. Le principal pont international entre Sonoyta et Lukeville est resté fermé pendant plusieurs jours après l’incident, selon les autorités des douanes et de la protection des frontières (CBP).

“Cette dernière fusillade a probablement été la plus médiatisée parce que les vidéos ont été diffusées dans l’actualité grand public, mais ce n’est pas la première. Tout cela est dû au nombre de migrants qui arrivent dans cette ville”, a déclaré Joel Pérez, un habitant de Sonoyta. résident, a déclaré à Fox News Digital.

Il y a quelques semaines, le 4 décembre, le même pont a été fermé pendant une journée entière par les autorités américaines en raison du grand nombre de migrants arrivant à la frontière et de la surcharge des capacités des autorités frontalières américaines.

Le secteur de Tucson, où se trouve Lukeville, est l’un des secteurs les plus fréquentés de la frontière sud, enregistrant plus de 300 000 passages de migrants au cours du seul exercice 2023.

Le 2 janvier, dans l’État frontalier mexicain de Tamaulipas, 31 migrants ont été kidnappés par un convoi de membres d’un cartel alors qu’ils prenaient un bus en direction de la ville de Matamoros, de l’autre côté de la frontière avec Brownsville.

Le groupe a été arrêté en pleine nuit sur une autoroute par des hommes armés qui leur ont ordonné de descendre du bus et de monter à bord de plusieurs camionnettes. Les migrants ont dû payer plus de 2 000 dollars chacun pour être libérés, selon les médias mexicains qui ont obtenu la preuve de la rançon. Le groupe a été libéré 24 heures plus tard.

Un membre du cartel de Ciudad Juárez, près d’El Paso, au Texas, qui supervise les opérations de trafic d’êtres humains pour un gang criminel local, a déclaré qu’au cours des deux dernières années, le commerce illégal autour de l’immigration était devenu “plus rentable que jamais”.

“Personne ne veut travailler sur autre chose pour le moment. Tout le monde veut travailler avec les migrants parce qu’on peut gagner beaucoup d’argent avec cela ces jours-ci et c’est un travail facile”, a déclaré le membre du cartel à Fox News Digital, à la demande de restant anonyme.

“À l’heure actuelle, il est plus rentable de faire passer clandestinement des migrants que de trafiquer des briques de cocaïne, et cela comporte moins de risques si l’on se fait prendre”, a-t-il déclaré.

Le procureur général de Chihuahua, César Jáuregui, où se trouve Ciudad Juárez, a également déclaré que la ville est «[experiencing] une hausse des homicides”, conséquence directe du nombre de migrants arrivant dans la ville et du commerce illégal qui les entoure.

“Les criminels trouvent un business lucratif auprès des migrants et en abusent pour leur soutirer davantage d’argent, et ce phénomène augmente à mesure qu’un nombre croissant de migrants [of migrants] continuent d’arriver dans la ville ou de transiter par l’État”, a déclaré Jáuregui.

Dans l’ensemble, la frontière entre les États-Unis et le Mexique a enregistré un nombre record d’arrestations de migrants en 2023, avec plus de 225 000 au cours des 27 premiers jours de décembre, selon les statistiques de la US Border Patrol.

“Il est cruel de devoir s’adresser à des criminels pour nous aider à traverser la frontière ou à nous faire tuer. Nous fuyons des situations très similaires dans nos pays, pour en trouver davantage ici au Mexique”, a déclaré Alfonso Robles, un migrant vénézuélien. à Ciudad Juárez a déclaré à Fox News Digital.

Robles a quitté le Venezuela après qu’un gang local ait commencé à extorquer sa petite entreprise, menaçant de le tuer. Il a voyagé du Venezuela jusqu’à la frontière américano-mexicaine avec sa femme et sa fille de 7 ans.

“Dès que nous sommes entrés au Mexique, ils ont commencé à nous extorquer ou à essayer de nous kidnapper. Pour l’instant, nous ne savons pas quoi faire d’autre parce que le gouvernement (américain) ne nous permet pas d’entrer aux États-Unis et d’y attendre”, mais ici, ce n’est qu’une question de temps avant qu’un groupe criminel ne nous trouve et ne nous prenne”, a déclaré Robles.

Le même membre du cartel de Ciudad Juárez a confirmé que deux gangs, l’un affilié au cartel de Juarez et l’autre au cartel de Sinaloa, se battent pour le trafic d’êtres humains et que la guerre de territoire s’est étendue aux villes frontalières des États-Unis.

“Ce commerce n’est pas seulement de ce côté (mexicain) de la frontière, il laisse également des millions aux États-Unis aux passeurs américains, donc ils se battent également pour ce commerce là-bas”, a déclaré le passeur.