Le trafic de passagers aériens a augmenté en 2022, en dessous d’avant COVID: rapport

Le nombre de passagers qui ont transité par les aéroports du Canada a plus que doublé en 2022 par rapport à l’année précédente.

Mais les voyages en avion sont toujours inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie, selon les données récentes de Statistique Canada.

Un rapport publié vendredi par StatCan a révélé qu’en 2022, près de 117,3 millions de passagers ont embarqué et débarqué des avions dans les aéroports canadiens.

Ce chiffre est à comparer aux près de 46,3 millions de passagers enregistrés en 2021, à l’époque où de nombreuses restrictions de voyage liées au COVID-19 étaient encore en place, pour une augmentation d’une année sur l’autre de plus de 153 %.

« Deux ans après que la pandémie de COVID-19 a mis à genoux le transport aérien mondial, l’industrie aéronautique canadienne a continué de se redresser en 2022 », indique le rapport.

Mais alors que l’année dernière a vu une croissance continue du transport aérien au Canada, le nombre de passagers ne représentait encore que 72 % des 162,9 millions enregistrés en 2019.

Le Canada a assoupli ses exigences de voyage liées au COVID-19 en mars de l’année dernière et a ensuite mis fin aux restrictions de voyage du pays en octobre. Cependant, des perturbations importantes finiraient par définir à la fois les saisons de voyage d’été et d’hiver.

« La forte augmentation inattendue du volume de passagers pendant la saison estivale chargée des voyages a laissé certains grands aéroports aux prises avec des défis découlant en grande partie de problèmes liés au personnel », indique le rapport de StatCan.

Une analyse récente a également révélé que les deux plus grandes compagnies aériennes du Canada – Air Canada et WestJet – ont vu une plus grande proportion de leurs vols retardés cet été par rapport aux compagnies aériennes américaines.

COMPARAISON DES QUATRE PLUS GRANDS AÉROPORTS

Les quatre plus grands aéroports du pays – Toronto Pearson International, Vancouver International, Calgary International et Montréal Trudeau International – représentaient plus de 70% de tout le trafic aérien de passagers au Canada l’an dernier, selon StatCan.

Le nombre de passagers à Toronto Pearson a augmenté de près de 181 % pour atteindre 34,7 millions, l’aéroport international de Vancouver a vu une augmentation de 165 % pour atteindre 18,5 millions de passagers et l’aéroport international de Calgary a vu près de 13,9 millions de passagers pour une augmentation d’environ 136 %.

Montréal Trudeau a connu la plus forte augmentation des quatre à 206%, avec plus de 15,3 millions de passagers enregistrés en 2022.