Le trafic de migrants à la frontière est désormais une entreprise d’un milliard de dollars

CARRIZO SPRINGS, Texas – De la rue, la petite maison brune était banale mais agréable. Un autobus scolaire jouet jaune vif et un camion rouge étaient accrochés à la clôture en fil de fer, et la façade de la maison comportait une grande étoile solitaire du Texas. Mais dans l’arrière-cour se trouvait un mobile home vidé qu’un procureur a décrit plus tard comme une “maison des horreurs”.

Il a été découvert un jour de 2014, lorsqu’un homme a appelé du Maryland pour signaler que son beau-père, Moises Ferrera, un migrant du Honduras, y était détenu et torturé par les passeurs qui l’avaient amené aux États-Unis. Ses ravisseurs voulaient plus d’argent, a déclaré le beau-fils, et martelaient les mains de M. Ferrera à plusieurs reprises avec un marteau, jurant de continuer jusqu’à ce que sa famille l’envoie.

Lorsque des agents fédéraux et des adjoints du shérif sont descendus sur la maison, ils ont découvert que M. Ferrara n’était pas la seule victime. Les passeurs y avaient détenu des centaines de migrants contre rançon, selon leur enquête. Ils avaient mutilé des membres et violé des femmes.