Le trafic de Kelowna pourrait ralentir alors que le festival de musique se déplace en ville

La mise en place de Denim on the Diamond au King Stadium sur Gaston Ave. commence le 31 août

La circulation sur l’avenue Gaston peut être lente en raison de la mise en place du festival de musique Boot Scootin’ de Kelowna, Denim on the Diamond.

La mise en place du festival de musique commence à 7h00. mercredi (31 août).

Le festival se tiendra au King Stadium avec des airs joués le vendredi (2 septembre) et le samedi (3 septembre).

Du bruit et des retards de circulation sont attendus tout au long du week-end.

Les artistes du week-end incluent Matt Maeson, The Reklaws, JJ Wilde et les Blue Stones.

Pour plus d’informations et pour acheter des billets, visitez denimonthediamond.com.

