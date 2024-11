Le trafic de drogue en Californie produit suffisamment de fentanyl pour tuer un quart de la population de l’État

Un contrôle routier de routine dans la vallée centrale de Californie s’est transformé en une importante saisie de fentanyl lorsque les autorités ont saisi suffisamment de doses mortelles pour tuer un quart de la population californienne, selon la California Highway Patrol (CHP).

Dans un communiqué publié vendrediles agents du CHP à Stockton, à environ 50 miles au sud de la capitale de Sacramento, ont déclaré que le mois dernier, alors qu’ils effectuaient un contrôle routier sur l’autoroute Interstate 5 près de Airport Boulevard, les agents avaient découvert « une quantité alarmante de pilules contenant du fentanyl » après un K9. signalait une odeur de stupéfiants.

Les agents ont découvert deux sacs polochons et un sac à provisions rempli de pilules contrefaites d’oxycodone, ou M30. Au total, plus de 66 livres de 330 000 pilules ont été confisquées. Le conducteur, qui était enregistré à Washington, a été arrêté et incarcéré dans la prison du comté de Yolo.

« Pour donner une perspective, le [Drug Enforcement Administration] rapporte qu’il suffit de quelques milligrammes de fentanyl pour être mortel. Avec suffisamment de pilules dans cette saisie pour créer entre 10 et 15 millions de doses mortelles, c’est une quantité qui pourrait tuer un quart de la population de Californie », ont déclaré les responsables du CHP.

Une photo du buste posté sur Facebook a montré les pilules emballées dans des sacs en plastique transparents et empilées sur une voiture.

L’arrestation, survenue fin octobre, a eu lieu quelques semaines seulement après que les agents du CHP saisi du fentanyl d’une valeur de 1,7 million de dollars à travers deux contrôles dans la vallée centrale de la Californie. Les agents ont arrêté trois suspects de l’extérieur de l’État, dont une personne qui avait tenté de dissimuler la drogue dans plusieurs emballages de bœuf carne asada cru.

Depuis janvier, le groupe de travail antidrogue de la Garde nationale californienne a saisi plus de 5 000 livres de poudre de fentanyl et 9,6 millions de comprimés contenant du fentanyl, ce qui porte les saisies à une valeur de plus de 43 millions de dollars.

Selon Selon un rapport de 2022 du groupe de réflexion Cato Institute, les citoyens américains représentaient 89 % des trafiquants de fentanyl condamnés en 2022. En 2023, 93 % des saisies de fentanyl aux États-Unis ont eu lieu à des points de passage légaux ou à des points de contrôle intérieurs de véhicules.

Le fentanyl, qui peut être sniffé, fumé, pris par voie orale sous forme de pilule ou de comprimé, ou ajouté sur du papier buvard, produit une myriade d’effets physiques, notamment la relaxation, l’euphorie, le soulagement de la douleur, la sédation, la confusion, la somnolence, les étourdissements, les nausées et les vomissements. selon la DEA.

Les signes d’un surdosage de fentanyl comprennent des modifications de la taille des pupilles, une peau moite, une cyanose ou une décoloration bleuâtre de la peau, des lèvres et du lit des ongles causée par un manque d’oxygène dans le sang. Cela peut également conduire au coma et à une insuffisance respiratoire.