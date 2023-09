Le trafic de drogue en Afghanistan est en plein essor deux ans après le retrait américain

Le trafic de drogue en Afghanistan est en plein essor deux ans seulement après le retrait de l’armée américaine du pays, les ventes d’opium ayant triplé rien qu’en 2022.

Un nouveau rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime indique que les efforts des talibans pour réprimer le trafic de drogue dans le pays ont eu peu d’impact, tant sur la production d’opium que sur l’industrie florissante de la méthamphétamine.

La culture de l’opium a grimpé de 32 % au cours de la première année après que les forces talibanes ont pris le contrôle du pays, avec des ventes passant de 425 millions de dollars en 2021 à 1,4 milliard de dollars en 2022.

Parallèlement, un porte-parole du ministère de l’Intérieur taliban a insisté sur le fait que l’industrie serait paralysée d’ici quatre ans.

« Nous ne pouvons pas affirmer à 100 % que c’est terminé parce que les gens peuvent encore mener ces activités en secret. Il n’est pas possible de le ramener à zéro en si peu de temps », a déclaré le porte-parole Abdul Mateen Qani. « Mais nous avons un plan stratégique sur quatre ans selon lequel les stupéfiants en général et la méthamphétamine en particulier seront éliminés. »

La persistance de la culture de l’opium reflète la croissance de la production de méthamphétamine qui a eu lieu au moment où les États-Unis procédaient à leur retrait. Les saisies annuelles de méthamphétamine en Afghanistan sont passées de seulement 220 livres en 2019 à 6 000 livres en 2021, selon le rapport.

Les experts estiment qu’il existe plusieurs raisons pour lesquelles les Afghans se tourneraient vers la fabrication de méthamphétamine plutôt que de drogues comme l’héroïne ou la cocaïne, qui sont également courantes dans le pays.

« Vous n’avez pas besoin d’attendre que quelque chose grandisse », a déclaré Angela Me, chef du Service de recherche et d’analyse des tendances de l’ONUDC. « Vous n’avez pas besoin de terre. Vous avez juste besoin de cuisiniers et de savoir-faire. Les laboratoires de méthamphétamine sont mobiles, ils sont cachés. L’Afghanistan possède également l’usine d’éphédra, que l’on ne trouve pas dans les plus grands pays producteurs de méthamphétamine : le Myanmar et Mexique. C’est légal en Afghanistan et ça pousse partout, mais il en faut beaucoup.

Même si les talibans ont mené une répression symbolique contre les trafiquants de drogue, visant principalement le commerce de l’héroïne, cette campagne a eu peu d’impact.

De la méthamphétamine fabriquée en Afghanistan a été vendue en Afrique et en Europe, et la toxicomanie reste un problème majeur dans le pays. Un responsable afghan de la santé a déclaré que quelque 20 000 personnes sont actuellement hospitalisées dans le pays pour toxicomanie.

Le rapport de l’ONU intervient environ une semaine après le deuxième anniversaire du retrait militaire du président Biden du pays en août 2021.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.