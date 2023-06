Le trafic américain de Pornhub a chuté de 8% lors de la finale de la Ligue des champions

La finale de l’UEFA Champions League est régulièrement l’un des événements sportifs les plus regardés à la télévision. En fait, des rapports récents suggéraient que la version 2023 attirerait environ 450 millions de téléspectateurs dans le monde. Pour cette raison, d’autres intérêts passent au second plan.

Le site Web pornographique Pornhub a révélé que le trafic sur sa page avait considérablement chuté lors de la récente finale de la Ligue des champions. Manchester City a affronté l’Inter Milan pour le titre européen samedi. Les champions de Premier League ont finalement remporté le match par un score serré de 1-0. Le milieu de terrain défensif Rodri s’est montré à la hauteur et a marqué le seul but du match.

Selon les données obtenues par Mashable, le trafic sur Pornhub a baissé de 8 % pendant le match ici aux États-Unis. Les statistiques comparent cela au nombre d’utilisateurs habituels en ce moment. Si cette baisse aux États-Unis est significative, le site enregistre une baisse encore plus marquée en Italie et au Royaume-Uni.

Les Italiens évitent Pornhub lors de la finale de la Ligue des champions

Les fans de football britanniques et italiens étaient plus intéressés par la finale de la Ligue des champions en raison des équipes impliquées. City est le champion en titre de la Premier League de la division anglaise. Le Black and Blue est également l’un des clubs les plus populaires d’Italie et a déjà remporté trois titres européens. Pornhub a affirmé que le trafic sur son site Web au Royaume-Uni avait chuté de 16 % et avait chuté de 31 % en Italie lors du match de samedi.

Néanmoins, il semble que de nombreux Italiens aient fait face à la défaite de l’Inter en affluant vers Pornhub. Le site a connu une forte augmentation de 17 % du nombre d’utilisateurs immédiatement après le match. Ces chiffres, à la fois hauts et bas, ont devancé tous les pays européens concernés par les statistiques publiées par le site internet.

Les lancements de produits Apple affectent également le trafic de Pornhub

Cependant, la nouvelle que Pornhub est affecté par des événements notables n’est pas nécessairement quelque chose de nouveau. La société avait précédemment publié des chiffres quelque peu similaires lors de la sortie officielle des produits Apple. Cependant, la finale de la Ligue des champions 2023 a certainement semblé affecter un peu plus le trafic de Pornhub que les lancements d’iPhone ou d’Apple Watch.

PHOTO : IMAGO / Pro Sports Images