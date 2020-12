SAN RAMON, Californie (AP) – Plus d’un million de personnes ont franchi les points de contrôle de sécurité des aéroports américains au cours de chacun des deux derniers jours, signe que les appels de santé publique pour éviter les voyages de vacances sont ignorés, malgré une augmentation alarmante du COVID- 19 cas.

C’est la première fois que les aéroports américains contrôlent plus d’un million de passagers depuis le 29 novembre.Cela s’est produit à la fin d’un week-end de Thanksgiving qui a vu beaucoup plus de voyages à travers le pays que ce qui avait été espéré alors que le temps est devenu plus froid et les cas de COVID-19 étaient déjà en pointe à nouveau.

Aujourd’hui, les hôpitaux de nombreuses régions sont submergés par la plus grande épidémie de COVID-19 aux États-Unis depuis mars, date à laquelle la plupart des Américains ont reçu l’ordre de rester à la maison et d’éviter les interactions avec d’autres ménages.

La moyenne mobile sur sept jours des infections nouvellement signalées aux États-Unis est passée d’environ 176 000 par jour juste avant Thanksgiving à plus de 215 000 par jour. Il est trop tôt pour calculer la part de cette augmentation due aux voyages et aux rassemblements pendant Thanksgiving, mais les experts estiment qu’ils sont un facteur.

Bien que les verrouillages ne soient plus en vigueur dans de nombreuses régions du pays, les ordonnances de rester à la maison sont revenues dans certaines régions dans le but de contenir le virus. Près de 99% de la population californienne d’environ 40 millions de personnes, par exemple, a reçu l’ordre de rester à la maison, sauf pour le travail essentiel, les achats et l’exercice.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont publié un avis déclarant que «reporter le voyage et rester à la maison est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres contre le COVID-19».

Néanmoins, environ 1,07 million de personnes ont franchi les points de contrôle de sécurité dans les aéroports américains vendredi et à nouveau samedi, selon la Transportation Security Administration. Le volume de samedi était en baisse de 57% par rapport à la même période l’année dernière, la plus faible baisse d’une année à l’autre du trafic quotidien dans les aéroports américains depuis le 22 novembre, alors que les gens commençaient leurs escapades de Thanksgiving.

Si cette tendance précoce se poursuit, les responsables de la santé publique américains craignent que cela ne conduise à des événements plus répandus, car les gens transmettent involontairement le virus à leur famille et à leurs amis tout en se rassemblant à l’intérieur pour les fêtes de fin d’année. Les responsables de la santé notent que la période de vacances à venir de Noël au jour de l’An couvre une période plus longue que la pause de Thanksgiving.

On s’attend à encore plus de voyages à l’approche de Noël. L’AAA prévoit qu’environ 85 millions de personnes voyageront entre le 23 décembre et le 3 janvier, la plupart en voiture. Ce serait une baisse de près d’un tiers par rapport à il y a un an, mais encore un mouvement massif de personnes au milieu d’une pandémie.