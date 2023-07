Le trafic a été interrompu sur le pont de Crimée en raison d’une « urgence »

Le pont routier et ferroviaire de 19 km a été endommagé par une explosion en octobre dernier, lors d’une attaque qui, selon le Kremlin, avait été orchestrée par les forces de sécurité ukrainiennes. L’Ukraine n’a admis qu’indirectement l’attaque des mois plus tard.

En octobre 2022, des flammes et de la fumée s’élèvent du pont de Crimée reliant le continent russe et la péninsule de Crimée au-dessus du détroit de Kertch. Crédit: PA

« Tout est possible », a rapporté l’agence de presse russe TASS, selon deux sources anonymes de l’ONU.

La Russie n’a pas accepté d’enregistrer de nouveaux navires depuis le 27 juin et l’initiative expirera lundi à moins que Moscou n’accepte de la prolonger.

Selon un témoin de Reuters et MarineTraffic.com, le dernier navire à voyager dans le cadre d’un accord négocié par l’ONU qui permet l’exportation sûre de céréales ukrainiennes en mer Noire a quitté le port d’Odessa tôt dimanche avant la date limite pour prolonger l’accord.

Il n’était pas immédiatement clair ce que l’incident sur le pont signifierait pour l’accord négocié par l’ONU qui permet l’exportation sûre de céréales ukrainiennes vers la mer Noire. L’accord doit expirer lundi et était toujours dans les limbes dimanche soir.

La Russie a menacé à plusieurs reprises de renoncer à l’accord, négocié par l’ONU et la Turquie en juillet 2022 à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine. Il avait été précédemment prolongé de deux mois le 17 mai.

Poutine a déclaré samedi au président sud-africain Cyril Ramaphosa lors d’un appel téléphonique que les engagements visant à supprimer les obstacles aux exportations russes de produits alimentaires et d’engrais n’avaient pas encore été tenus, a déclaré le Kremlin.

La Russie a menacé de renoncer à l’accord, qui doit expirer lundi, car Moscou a déclaré que ses demandes d’améliorer ses propres exportations de céréales et d’engrais n’avaient pas été satisfaites.

Les responsables ukrainiens n’ont pas immédiatement commenté si le navire, le TQ Samsun battant pavillon turc, avait quitté Odessa.

L’Ukraine et la Russie comptent parmi les principaux exportateurs de céréales au monde.

