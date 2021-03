Gorman, 23 ans, a fait des vagues en janvier après être devenu le plus jeune poète à réciter lors d’une investiture présidentielle. Son poème, influencé par l’émeute du Capitole et évoquant la fragilité de la démocratie américaine, a été salué par le président Barack Obama et l’ancienne Première Dame Michelle Obama. Elle s’est décrite comme une « Fille noire maigre, descendant d’esclaves et élevée par une mère célibataire » dans la pièce de six minutes.

