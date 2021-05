Le commerçant de BITCOIN Stefan Thomas a perdu près de 200 millions de livres sterling de la crypto parce qu’il a oublié son mot de passe – en disant que la bévue l’a laissé se sentir comme un « idiot complet ».

L’Allemand dévasté a ressenti la piqûre comme une simple erreur d’esprit signifiant qu’il a perdu l’accès aux 7 002 pièces – qui valent maintenant 189 905 495 £.

Stefan Thomas a expliqué qu'il avait perdu la fortune

Les bitcoins sont très volatils et l'une des crypto-monnaies les plus populaires

Thomas n’est que l’un des nombreux traders Bitcoin qui ont vu leur fortune disparaître – avec une valeur estimée à 100 milliards de livres sterling de la crypto-monnaie hautement volatile maintenant bloquée et inaccessible dans l’éther en ligne.

Il s’est rendu compte qu’il avait perdu le mot de passe il y a environ 10 ans, alors que les pièces valaient environ 100000 £ – et il a été laissé impuissant à regarder de côté alors que sa fortune manquante augmentait de près de 19 900%.

Le programmeur, de San Francisco, a oublié le mot de passe qui lui permettrait de déverrouiller un disque dur appelé IronKey.

Il contenait les clés privées de son portefeuille numérique qui contient toujours la fortune de plusieurs millions de livres.

Et le lecteur se verrouille après dix tentatives infructueuses de se souvenir du mot de passe, Thomas essayant déjà huit fois – ce qui signifie qu’il n’en reste plus que deux pour essayer de débloquer ses richesses.

Thomas a admis sa dévastation d’avoir oublié le mot de passe, affirmant que cela le laissait se sentir comme un « idiot complet ».

Et il a admis que son oubli lui donnerait des nuits blanches alors qu’il restait éveillé à se creuser la cervelle, a rapporté le New York Times en janvier.

« J’étais absolument désespéré. Je n’ai pas pu dormir pendant des nuits. J’ai même souffert de dépression », a-t-il déclaré à Berliner Zeitung.

«Mais bien pire que la perte de l’argent était mon auto-reproche: je ne pouvais tout simplement pas croire que j’avais perdu quelque chose d’aussi important.

« Je me sentais complètement idiot, mon estime de moi était au sous-sol. »

Cela vient après que nous ayons révélé l’histoire de Laszlo Hanyecz, l’homme qui a dépensé du Bitcoin d’une valeur de 306 millions de livres sterling pour Papa Johns – et le fan de crypto avec lequel il a échangé, Jeremy Sturdivant, a également fait sauter la fortune.

Thomas a révélé depuis qu’il a parlé de son histoire, il a été inondé d’offres d’aide et de conseils sur la façon de remuer ce souvenir – tandis que d’autres lui ont confié qu’ils avaient eux aussi oublié leurs codes d’accès pour leur Bitcoin.

Il a dit: «Il y avait des alecs ou des farceurs intelligents qui m’ont demandé: avez-vous essayé le mot de passe?

«Et j’ai reçu toutes sortes d’offres bizarres: plusieurs personnes avec des soi-disant capacités de canalisation m’ont contacté ainsi qu’un ‘prophète’ de Croatie.

« D’un autre côté, il y avait aussi des experts en technologie et des sociétés de récupération de données qui m’ont offert de l’aide. »

Le programmeur a même créé son propre code pour parcourir le disque dur physique pour rechercher ses clés Bitcoin – mais le processus l’a laissé comme une «fin d’esprit».

Cependant, il y a une lueur d’espoir – mais le processus est incertain et très coûteux.

« Vous auriez à démonter la clé USB, puis à retirer la puce elle-même couche par couche à l’aide d’un microscope électronique à balayage. Cela vous permettrait de lire les cellules de mémoire flash individuelles », a-t-il déclaré.

« Mais cela prend énormément de temps: vous avez besoin d’un laboratoire et d’experts, et tout coûte beaucoup d’argent. Et le résultat est très incertain. »

Stefan Thomas a déclaré qu'il ne laisserait pas la perte de l'argent définir sa vie

Thomas parvient à accepter sa perte – disant qu’après quelques semaines, il s’est rendu compte qu’il n’avait pas à «gâcher sa vie».

« Cela doit continuer. Alors je suis retourné à faire ce que je voulais vraiment. Et ce qui m’avait toujours motivé, c’était d’écrire des logiciels qui aident les gens », a-t-il déclaré.

« Je me suis replongé dans la programmation. Quand j’ai eu à nouveau un emploi permanent, j’ai acheté de nouveaux Bitcoins. Je les ai encore aujourd’hui. »

Il a dit que ce n’était pas la perte d’argent qui avait eu le plus d’impact sur lui, c’était le coup de marteau qui avait brisé sa valeur personnelle.

« Je n’ai jamais mesuré ma valeur personnelle par mon solde bancaire, uniquement par mon travail », a ajouté Thomas.

Bitcoin fluctue énormément et a récemment chuté de manière significative en valeur

Le prix du Bitcoin a bondi d’environ 4% hier après que l’entrepreneur milliardaire Elon Musk a tweeté qu’il avait des discussions actives sur la durabilité de la pièce numérique.

Cela est venu après avoir provoqué une chute des prix la semaine dernière après avoir confirmé que sa société Tesla cesserait d’accepter les préoccupations de crypto-monnaie concernant l’impact environnemental de la pièce.

Il a tweeté: « Nous avons parlé avec des mineurs de Bitcoin nord-américains. Ils se sont engagés à publier l’utilisation renouvelable actuelle et prévue et à demander aux mineurs de WW de le faire. Potentiellement prometteur. »

Cela s’est produit alors que la Chine a réprimé l’extraction de pièces de monnaie et que Bitcoin n’a atteint que 50% de son niveau record dimanche.

Pour traiter les transactions Bitcoin, une procédure appelée «extraction» doit avoir lieu, qui implique un ordinateur résolvant un problème mathématique difficile avec une solution à 64 chiffres.

Pour chaque problème résolu, un bloc de Bitcoin est traité. De plus, le mineur est récompensé par un nouveau Bitcoin.

Pour compenser la puissance croissante des puces informatiques, la difficulté des puzzles est ajustée pour garantir qu’un flux constant de nouveaux Bitcoins est produit chaque jour.

Les devises Ethereum, Cardano et Dogecoin souffrent également, bien que les trois restent significativement en hausse par rapport à leur niveau de début 2021.