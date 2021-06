Le tracteur Mahindra fait une apparition dans un film coréen primé aux Oscars, Anand Mahindra répond

Les internautes ont eu une journée fatigante sur le terrain après que la nouvelle de l’apparition du tracteur de la marque automobile indienne Mahindra & Mahindra dans un film primé aux Oscars soit devenue virale. La nouvelle a été partagée par le secrétaire conjoint d’Europe-Ouest, ministère des Affaires étrangères, Sandeep Chakravorty. Il a reconnu la présence de marques indiennes sur une plate-forme mondiale et s’est rendu sur Twitter pour partager une photo du film coréen Minari, qui mettait en vedette un tracteur Mahindra.

Avec la photo, Chakravorty a commencé la légende avec le hashtag #UngoogleableQuiz. Il a en outre écrit que cela lui faisait plaisir de voir des marques indiennes faire leur présence sur la scène mondiale. Confirmant que l’image était une véritable image d’un film international primé aux Oscars, le secrétaire d’Europe-Ouest a demandé aux gens de deviner le nom du film.

Plusieurs utilisateurs du site de microblogging ont pu identifier le film comme étant le film coréen Minari. Réalisé par Lee Isaac Chung, le film mettait en vedette Steven Yeun et Youn Yuh-Jung dans les rôles principaux. Minari a ensuite remporté 6 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film. Pour son rôle dans le film, Yuh-Jung Youn est devenu le premier acteur coréen à remporter l’Oscar.

Le producteur et réalisateur de télévision Siddhartha Basu a également partagé l’image du film primé aux Oscars et a tagué le président du groupe Mahindra, Anand Mahindra. Soulignant le fait que Mahindra est la marque de tracteurs la plus vendue au monde en termes de volume, il a demandé au président du groupe Mahindra s’il s’agissait d’un heureux hasard ou d’un placement délibéré.

Eh bien, Mahindra est la marque de tracteurs la plus vendue au monde en volume, mais je ne sais pas si cette présence à Minari n’était qu’un heureux hasard ou par placement délibéré. @anandmahindra ? https://t.co/wcNPKT3eC9– Siddhartha Basu (@babubasu) 2 juin 2021

Répondant à la question posée par le producteur-réalisateur de télévision Basu, Mahindra a répondu qu’il avait lui-même appris la présence du tracteur dans le film par l’intermédiaire d’un membre du conseil d’administration. Dans le Tweet, il a écrit qu’il aimait l’expression « heureux hasard ». Il a en outre informé que la société avait exposé des tracteurs aux États-Unis dans les années 80, mais qu’il s’agissait des premiers modèles. Abordant la remarque de « placement délibéré », il a déclaré que si le groupe Mahindra avait placé le produit, il aurait été plus précis.

J’aime l’expression « heureux hasard » @babubasu ! Je l’ai découvert lorsqu’un membre du conseil d’administration qui vit aux États-Unis m’a envoyé un message avec extase. Nous avons exporté des tracteurs aux États-Unis dans les années 80, mais des modèles antérieurs à celui-ci. Si nous avions placé le produit nous aurions été plus précis ! https://t.co/xAg4EDoen0– anand mahindra (@anandmahindra) 3 juin 2021

Les internautes n’ont pas perdu de temps pour exprimer à quel point ils se sont sentis ravis après avoir appris la nouvelle.

L’un des utilisateurs a même partagé une photo du célèbre jeu PUB-G, qui présentait également un tracteur Mahindra, et a écrit qu’il avait déjà trouvé le tracteur dans PUB-G.

Voici quelques réactions –

bien @babubasu si vous recherchez sur Google certains des meilleurs tracteurs au monde, vous obtiendrez votre réponse, en fait aucun tracteur 😉 – Ricky (@Ricky80348902) 3 juin 2021

LE GENRE ROI DE L’INDUSTRIE DU VÉHICULE MERCI @anandmahindra JI POUR GARDER VOS ACTIONS – Mathew Varghese (@MathewCongress) 3 juin 2021

« Je suis ravi de voir la marque emblématique Mahindra s’imposer dans le paysage mondial. C’est le meilleur des meilleurs pour une raison ! », a plaisanté un autre utilisateur.

