Le tracker de fitness de Babis Anagnostopoulos et le moniteur de pouls de la femme de Caroline Crouch parmi cinq indices qui ont révélé ses mensonges

La dissimulation élaborée par le mari GREC de Caroline Crouch du meurtre de sa femme a été signalée par un tracker de fitness sur son téléphone ainsi que d’autres traces technologiques.

Babis Anagnostopoulos, 33 ans, a avoué avoir tué sa femme après que la police eut présenté une pile de preuves numériques qui ont perturbé sa chronologie du vol présumé.

Les données des appareils numériques du couple ont perturbé la version des événements que Babis Anagnostopoulos, 33 ans, avait racontée aux flics Crédit : Réseaux sociaux

Il avait initialement affirmé que des voleurs avaient fait irruption chez lui vers 5 heures du matin le 11 mai, qui l’avaient ensuite attaché et lui avaient bandé les yeux, avant de torturer et de tuer Caroline devant leur fille de 11 mois.

Mais les détectives ont réussi à démêler sa toile de tromperie en analysant les appareils intelligents du couple.

Les flics ont révélé que le pilote d’hélicoptère avait une application sur son téléphone pour mesurer ses pas qui montraient des mouvements répétés du grenier au sous-sol de la maison au moment où il prétendait être lié par les raiders.

Babis avait déclaré plus tôt qu’il avait perdu connaissance jusqu’à 30 minutes en raison de la constriction du ruban adhésif autour de son cou.

Les données semblent également montrer qu’il était actif sur son téléphone portable pendant le temps où il aurait été attaché au lit.

Les enregistrements de fréquence cardiaque sur la montre de Caroline ont montré qu’elle était décédée quelques heures avant le vol présumé Crédit : Tim Stewart

L’indice suivant est venu de la montre biométrique de Caroline qu’elle portait à son poignet, qui enregistrait son pouls.

Cela montrait que le cœur de la jeune femme de 20 ans avait cessé de battre des HEURES avant le moment où Anagnostopoulos a affirmé qu’elle avait dû être assassinée, ce qui lui a laissé le temps de mettre en scène le vol.

Pour étayer sa mascarade de malade, Babis a même noyé le chien de la famille et pendu son corps à une rampe d’escalier dans le but de blâmer les criminels albanais fictifs que les flics pourchassaient depuis des semaines.

Sa chronologie des événements a été encore plus discréditée lorsque la police a découvert que la carte mémoire dans la caméra de sécurité de la maisonnette partagée par le couple avait été retirée à 1h20 du matin.

Le téléphone de Babis a montré une activité pendant le temps où il a affirmé qu’il était lié et avait les yeux bandés par les voleurs Crédit : Réseaux sociaux

Les enquêteurs ont réalisé que cela ne correspondait pas à l’affirmation de Babis selon laquelle les voleurs étaient entrés par effraction dans la maison familiale près de cinq heures plus tard et avaient détruit le dispositif de surveillance en entrant.

Il semble que la présentation d’une vie de famille parfaite avant le meurtre de Caroline n’était que de la fumée et des miroirs – car elle s’était disputée avec son conjoint quelques heures seulement avant qu’il ne l’étouffe à mort.

Les officiers ont déclaré que le couple s’était disputé avant le meurtre, car un échange de SMS montrait que l’un avait qualifié l’autre de « stupide ».

Des amis ont déclaré que Caroline « ne pouvait pas avoir le temps qu’elle voulait avec ses amis et elle exprimait constamment ses plaintes au sujet de son comportement », a rapporté le site d’information grec Ethnos.

La police a révélé que le couple suivait également une thérapie au moment du meurtre – s’adressant individuellement au même psychologue lors de séances distinctes.

COMMENT VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE : Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance téléphonique en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, où vous appelez le 999 et appuyez sur « 55 » si vous ne pouvez pas parler en toute sécurité.

Gardez toujours de l’argent ou une carte bancaire sur vous, y compris de la monnaie au cas où vous auriez besoin d’un téléphone public ou d’un ticket de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous diriger vers une sortie si vous êtes à l’intérieur de la maison et récupérez votre téléphone au cas où vous auriez besoin d’appeler à l’aide.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes potentielles. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain. Women’s Aid propose un service de chat en direct – disponible tous les jours de 10h à 18h ou par e-mail à helpline@womensaid.org.uk SupportLine est ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247.

Caroline aurait envoyé un message à un ami dans la nuit du 11 mai, leur disant qu’elle quittait Babis.

Les données de son téléphone ont également montré que la jeune maman avait essayé de se réserver un hôtel la nuit de sa mort, ont déclaré des détectives.

Après un interrogatoire de huit heures, selon les rapports, Babis a fini par s’effondrer en disant : « Cette nuit-là, nous nous disputions depuis le début.

« À un moment donné, elle a jeté l’enfant dans son berceau et elle m’a dit de me lever et de quitter la maison.

« Elle m’a poussé et m’a donné des coups de poing. Mon jugement est devenu flou, je l’ai étranglée puis j’ai organisé le vol. »

La police l’a décrit comme un « acteur de premier plan » après avoir mis en scène la scène de crime détaillée et avoir gardé la façade du veuf en deuil pendant plus d’un mois.