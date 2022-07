Le tracker de fitness Amazfit GTS 4 Mini Smartwatch est à 105 $

Si vous recherchez une montre intelligente et un tracker de fitness de haute qualité qui ne vous ruineront pas, le est une excellente option. Cette alternative Fitbit partage bon nombre des mêmes fonctionnalités pour une fraction du coût. Et en ce moment, vous pouvez économiser 15 $ sur la montre intelligente GTS 4 Mini d’Amazfit sur Amazon, ce qui signifie que vous ne paierez que 105 $ lorsque vous clipsez le coupon sur la page.

Cette smartwatch possède bon nombre des mêmes fonctionnalités que la Fitbit plus chère, notamment la surveillance de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène du sang, le suivi du sommeil, la surveillance du stress et le suivi des activités. Il dispose d’un écran AMOLED couleur HD de 1,65 pouces que vous pouvez personnaliser avec des options d’affichage permanent, plus de 50 cadrans de montre, la possibilité de personnaliser vos widgets et plus encore.

Le GTS 4 Mini peut suivre les données sportives de plus de 120 sports, avec une reconnaissance intelligente pour des activités comme la marche, la course, le vélo, le tapis roulant, l’elliptique et plus encore. Il prend également en charge cinq systèmes de positionnement par satellite pour suivre vos activités de plein air avec précision. Il est même résistant à l’eau, avec une note de 5 ATM, vous pouvez donc nager à la piscine ou à la plage et suivre vos données de natation. De plus, le GTS 4 Mini est léger, ce qui le rend suffisamment confortable pour être porté toute la journée.

Les notifications d’appels, de SMS et plus encore viendront directement à votre poignet lorsque vous couplez cet appareil avec votre téléphone. Il est compatible avec Android et iOS. Vous pouvez également utiliser uniquement votre voix pour définir des alarmes et des minuteries, créer des rappels, vérifier la météo, contrôler vos appareils domestiques intelligents compatibles et bien plus encore à l’aide de l’assistant virtuel Amazon Alexa intégré.

Et parce qu’il dispose d’environ 15 jours d’autonomie en moyenne, selon les fonctionnalités que vous utilisez, et jusqu’à 45 jours d’autonomie en mode économiseur de batterie, ce tracker de fitness et cette montre intelligente puissants peuvent vous aider à rester connecté lors de vos déplacements. À un peu plus de 100 $, c’est une option solide pour les acheteurs soucieux de leur budget.