Le Track and Trace est-il une obligation légale et la suppression de l’application est-elle contraire à la loi ?

L’application de suivi et de traçabilité a été un élément clé de la stratégie du gouvernement pour tenir le virus Covid-19 à distance.

Il a cependant été largement critiqué avec des questions soulevées sur sa fiabilité et tenu pour responsable de la « pingdémie ».

Il n’y a pas d’obligation d’utiliser l’application track and trace Crédit : Alamy

Le Track and Trace est-il obligatoire ?

La stratégie de test, de suivi et de traçabilité a été l’une des mesures clés pour aider les entreprises à rouvrir en toute sécurité pendant la pandémie de coronavirus alors que le déploiement du vaccin à l’échelle nationale s’est accéléré.

Le NHS Test and Trace Service a été initialement lancé avec une équipe de 25 000 traceurs de contacts le 28 mai 2020, et a depuis été téléchargé par environ cinq millions de personnes.

Toute personne ayant été en contact avec une personne testée positive pour le virus mortel devra s’auto-isoler.

Cependant, l’application est entièrement volontaire et vous pouvez choisir de la télécharger ou non.

Quelles sont les règles du Track and Trace ?

Les règles ont légèrement changé avec le début de la Journée de la liberté, le 19 juillet 2021.

À partir du 19 juillet, les contacts étroits avec les amis et la famille seront un choix personnel, mais nous vous encourageons à faire preuve de prudence et de responsabilité personnelle.

Si vous obtenez cependant un « ping » via l’application, vous devez partager des informations rapidement et avec précision sur vos contacts récents via l’application.

Vous devez vous isoler pendant dix jours à compter de la dernière date à laquelle vous êtes entré en contact avec une personne testée positive au virus.

Les gens peuvent supprimer l’application à tout moment Crédit : AFP

Est-ce que cela enfreint la loi de supprimer l’application NHS Track and Trace ?

Il n’y a pas de loi sur la suppression de l’application de suivi et de traçabilité et les utilisateurs peuvent désinstaller et supprimer l’application quand ils le souhaitent.

Des chiffres précis sur le nombre de personnes qui ont supprimé l’application ne sont pas disponibles.

Le ministère de la Santé a déclaré qu’il n’y avait pas de chiffre fiable, car il serait basé uniquement sur les personnes qui ont choisi de partager leurs données.

Le professeur Henry Potts, de l’University College London, a déclaré à BBC News: « Nous avons vu un nombre croissant de personnes supprimer l’application. »

Quelle est la pénalité en cas d’infraction aux règles Track and Trace ?

C’est une obligation légale de s’auto-isoler si vous êtes testé positif pour Covid-19 ou si vous êtes identifié comme un contact et invité à vous auto-isoler par suivi et traçabilité.

Le fait de ne pas s’isoler pendant toute la période peut entraîner une amende, à partir de 1 000 £.

L’obligation de s’auto-isoler pour ceux qui ont été complètement vaccinés, s’ils entrent en contact avec une personne testée positive, est également levée, mais pas avant le 16 août 2021.