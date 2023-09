Le tracé optimiste de Mercedes pour le Grand Prix de Singapour conviendra à la voiture de F1 2023 de Lewis Hamilton et George Russell

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, se demande si Max Verstappen aurait une quelconque importance dans l’établissement d’un nouveau record de 10 victoires consécutives en Grand Prix.

Mercedes est « optimiste » que le tracé de la piste du Grand Prix de Singapour conviendra à sa voiture alors qu’elle cherche à rebondir dans la lutte pour le podium.

Ferrari était l’équipe la plus proche de Red Bull la dernière fois à Monza, tandis que George Russell et Lewis Hamilton ont maximisé le rythme de leur voiture pour terminer cinquième et sixième.

Monza contraste presque complètement avec les rues de Singapour, qui s’appuient davantage sur une force d’appui élevée et une adhérence mécanique.

« Il y a une raison de penser que la voiture fonctionnera mieux et c’est parce que Singapour est un circuit à force d’appui maximale », a expliqué Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie au bord de la piste de Mercedes.

« Nos performances sur les circuits à forte force d’appui comme à Barcelone, Budapest et même Zandvoort, la voiture fonctionnait bien et nous avons eu de très bonnes performances. »

« Nous espérons pouvoir être un peu plus rapides là-bas et revenir à une position où nous pouvons nous battre pour les podiums. La piste présente cependant des défis assez uniques et nous avons également quelques changements de tracé pour cette année. » Il y a une séquence de quatre virages vers la fin du tour qui ont été supprimés là où la piste passait sous une tribune à travers un tunnel.

« C’est maintenant fini, donc nous avons une ligne droite plus longue qui va changer un peu la façon dont les pneus fonctionnent. Il y a un peu moins d’énergie là-bas mais c’est aussi un tarmac abrasif. Nous avons les trois composés les plus tendres, donc c’est un joli une course difficile pour les pneus et c’est aussi un circuit urbain cahoteux.

« En plus de cela, la course se déroule de nuit. Il y a beaucoup de défis à relever à ce moment-là, mais nous y allons avec optimisme pour une bonne performance. »

Wolff : Nous devons être prudents avec les prédictions

Mercedes est deuxième au championnat des constructeurs, 45 points devant Ferrari et 56 points devant Aston Martin avant le Grand Prix de Singapour de ce week-end.

Hamilton et Russell ne sont plus montés sur le podium depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne à la mi-juillet, mais ont fait preuve de solidité en Hongrie et à Zandvoort, des circuits qui dépendent moins de la vitesse en ligne droite.

Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, affirme que Mercedes « apporte des améliorations » et espère être sur les talons de Red Bull à Singapour.

« De l’année dernière à cette année, nous devons être prudents avec nos prévisions. Nous pourrions dire ‘force d’appui élevée, hourra, nous serons juste derrière Red Bull la semaine prochaine’ mais nous ne savons pas, c’est la vérité », a-t-il déclaré. .

« Les équipes de la deuxième à la sixième peuvent être assez proches les unes des autres – c’est nous, Ferrari, McLaren et Aston Martin. Mais nous marquons constamment avec deux voitures, nous sommes solidement deuxièmes du championnat, et espérons-le bientôt troisièmes du championnat des pilotes avec Lewis. , nous faisons donc le meilleur travail possible compte tenu du manque de performances de la voiture. »

Calendrier en direct du GP de Singapour de Sky Sports F1

vendredi 15 septembre

10h : Singapour GP Practice One (début de la séance à 22h30)

13h45 : Deuxième entraînement du GP de Singapour (la séance commence à 14h)

15h30 : Le Salon F1

samedi 16 septembre

10h15 : Essais 3 du GP de Singapour (début de la séance à 10h30)

13h00 : préparation des qualifications du GP de Singapour

14h00 : Qualifications du GP de Singapour

15h45 : Carnet de qualification de Ted

dimanche 17 septembre

23h30 : Dimanche Grand Prix : préparation du GP de Singapour

13h : LE GRAND PRIX DE SINGAPOUR

15h00 : Drapeau à damier : réaction du GP de Singapour

16h : Le carnet de Ted

La prochaine étape du cirque F1 sera les superbes rues de Singapour sous les lumières. Toutes les séances du GP de Singapour seront diffusées en direct sur Sky Sports F1 du 15 au 17 septembre. Diffusez la F1 sur Sky Sports avec MAINTENANT. Annuler à tout moment