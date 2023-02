Le Toyota Grand Highlander élargit sa gamme de multisegments hybrides

Mercredi soir, le constructeur automobile a révélé que le véhicule était un grand frère du VUS/multisegment intermédiaire Toyota Highlander. Il est plus long et plus large que le Highlander et offre 13,2 pieds cubes de volume de chargement supplémentaire, selon Toyota.

Ivan Drury, directeur des connaissances d’Edmunds, a déclaré que les consommateurs considèrent de plus en plus les multisegments à trois rangées comme des alternatives aux mini-fourgonnettes, qui sont ergonomiques mais ont été stigmatisées d’être pas cool.

Le Grand Highlander rivalisera avec ces véhicules ainsi qu’avec le Ford Explorer, le Chevrolet Traverse et d’autres VUS/multisegments intermédiaires plus populaires. Ces véhicules sont devenus de plus en plus populaires – avec des ventes en hausse de 4 % de 2018 à 2022 – alors que les Américains se sont éloignés des grandes berlines et autres véhicules.

Le Grand Highlander a été dévoilé dans le cadre du Salon de l’auto de Chicago de cette semaine. Plusieurs marques automobiles telles que Jeep et Volkswagen devraient dévoiler des modèles spécialisés qui feront probablement grimper les prix.

Le Grand Highlander, bien que plus grand que le Highlander standard, sera plus petit que le SUV Sequoia de Toyota, qui est produit par un processus basé sur un camion, ou “carrosserie sur châssis”. Cet assemblage offre une plus grande utilité mais moins de confort sur la route qu’un processus “unibody” utilisé pour les voitures et les multisegments comme les modèles Highlander.

“Le Highlander actuel est un peu plus petit que le Palisade ou le Traverse”, a déclaré Stephanie Brinley, analyste automobile principale chez S&P Global Mobility. “Vous avez de la place pour ça. Ce n’est pas non plus aussi “camionneur” que le Sequoia.”

Le Highlander a été l’un des véhicules Toyota les plus vendus l’an dernier, à près de 223 000 véhicules vendus. Il n’a été dépassé que par le petit multisegment Toyota RAV4 et la berline Camry. Brinley ne s’attend pas à ce que le Grand Highlander soit un produit à grand volume, mais a déclaré qu’il “complète” la gamme de multisegments de Toyota et offre plus d’options aux clients.

Edmunds rapporte que le Highlander était le multisegment/SUV intermédiaire à trois rangées le plus vendu aux États-Unis l’année dernière, battant le Ford Explorer, le Grand Cherokee L et le Toyota 4Runner. C’est aussi l’un des véhicules les plus achetés par les consommateurs du segment, selon Edmunds.