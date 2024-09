Le Toyota GR86 de nouvelle génération obtiendra 300 ch plus un hybride turbocompressé

Il s’agit de la dernière édition limitée du modèle actuel GR86 Hakone Edition — mais attendez-vous à quelques … [+] des modifications radicales de conception pour la prochaine génération. Photo gracieuseté de Toyota

Dans le cadre de l’un des partenariats automobiles les plus réussis au Japon, Toyota et Subaru se sont associés en 2012 pour lancer la Scion FR-S (appelée Toyota 86 au Japon et GT86 sur d’autres marchés) et les coupés Subaru BRZ.

Ensuite, ils ont lancé leurs modèles respectifs de deuxième génération en 2021 avec de meilleures proportions et une mise à niveau significative du moteur. Aujourd’hui, en 2025, nous pouvons nous attendre à nouveau à la même chose, avec des bords plus nets et un hybride turbocompressé plus puissant.

Ces voitures de sport à deux portes sont devenues un succès instantané auprès des passionnés grâce à leur style pointu, leurs configurations à propulsion arrière et leurs puissants moteurs boxer atmosphérique de 2,0 litres. Le FR-S s’est vendu à un peu moins de 80 000 unités entre 2012 et 2021, tandis que son successeur, le GR86, s’en est vendu jusqu’à présent à environ 23 000, faisant de ces deux modèles l’un des coupés les plus recherchés sur le marché de la personnalisation.

Les FR-S et Subaru BRZ d’origine étaient propulsées par un moteur boxer de 2,0 litres d’origine Subaru développant 200 chevaux et 151 lb-pi de couple. Il était proposé avec des transmissions manuelles et automatiques à 6 vitesses. Les modèles de nouvelle génération, apparus en 2021, ont reçu un boxer de plus grande capacité de 2,4 litres générant 228 chevaux et 184 lb-pi de couple plus sains. Et cette fois, des freins Brembo à 4 pistons plus costauds ont été ajoutés à l’ensemble.

Le GR86 de troisième génération, qui devrait faire ses débuts fin 2025, conservera la configuration populaire de la propulsion arrière, mais remplacera le moteur boxer Subaru par ce qui est sans doute le moteur le plus puissant et le plus performant de Toyota dans le sport automobile de l’histoire récente – le Unité turbocompressée à 4 cylindres en ligne de 1,6 litre perfectionnée pour les rallyes, issue de la GR Yaris, plusieurs fois gagnante du Championnat du monde des rallyes, qui n’est pas vendue en Amérique du Nord. La GR Corolla, cependant, qui utilise le même moteur et le même groupe motopropulseur à 4 roues motrices, est vendue aux États-Unis.

Le GR86 de nouvelle génération devrait s’inspirer du concept-car GR GT3. Photo gracieuseté de Toyota

Développant plus de 300 chevaux, le nouveau moteur turbocompressé intégrera également le système hybride THS II éprouvé de Toyota, lui offrant un mélange enviable de puissance et d’économie de carburant. Mais selon le magazine automobile le plus vendu au Japon, Best Car, le système hybride utilisé ne sera pas la version THS à traction avant de la Prius, mais plutôt le système hybride parallèle à propulsion arrière des Land Cruiser 250 et Lexus GX.

Et le plus grand constructeur automobile japonais peut apporter tous ces changements cette fois-ci, car Toyota retire à Subaru après 12 ans le rôle principal en matière de recherche et de développement et utilise une plate-forme, un moteur et un système hybride développés par Toyota, utilisant certains des composants les plus prestigieux de l’entreprise. de son abondant bac à pièces. Nous nous attendons à ce que la Subaru BRZ utilise également ce groupe motopropulseur.

En ce qui concerne le design, nous nous attendons à ce que le nouveau coupé conserve des proportions similaires à celles du GR86 actuel, mais utilise de nouvelles lignes plus nettes et plus agressives inspirées des voitures, notamment du concept-car Toyota GR GT3 du Salon de l’auto de Tokyo 2022. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, le GR GT3 possède un nez long, un pont court et un panneau de phares large, ce qui correspond à peu près à la direction de style dans laquelle nous voyons le prochain GR86. Restez à l’écoute pour d’autres mises à jour.

PLUS DE FORBES

ForbesToyota va ramener les légendaires voitures de sport MR2 et Celica avec 400 chForbesToyota crée une marque centenaire ultra-luxueuse au-dessus de Lexus