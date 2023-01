Le tout premier vaccin contre les abeilles approuvé pour cibler une maladie mondiale mortelle

Le département américain de l’Agriculture a approuvé un vaccin pour les abeilles qui pourrait empêcher de nouvelles dévastations pour les insectes, dont la pollinisation est essentielle à l’approvisionnement alimentaire mondial.

Le vaccin, approuvé le 4 janvier, est développé par la société de biotechnologie basée en Géorgie Dalan Animal Health et fabriqué par Diamond Animal Health. Il cible la loque américaine, une maladie mondiale mortelle répandue causée par une bactérie connue sous le nom de Paenibacillus larvae. Avant la vaccination, la loque américaine était considérée comme incurable et le principal moyen de l’éliminer était d’incinérer les ruches affectées. Cela signifie que les apiculteurs mettraient littéralement le feu aux ruches pour tuer les abeilles infectées et continuer à freiner la propagation de la maladie.

Une telle pratique drastique est généralement la norme, et certains États appliquent même une politique de gravure uniquement qui nécessite le brûlage des abeilles et du matériel infecté par la loque américaine résistante aux antibiotiques. Certains antibiotiques peuvent également être utilisés pour aider à combattre la maladie, mais ces antibiotiques ne peuvent pas résoudre complètement le problème.

“Il s’agit d’un pas en avant passionnant pour les apiculteurs, car nous comptons sur un traitement antibiotique qui a une efficacité limitée et nécessite beaucoup de temps et d’énergie pour s’appliquer à nos ruches”, Trevor Tauzer, propriétaire de Tauzer Apiaries et membre du conseil d’administration de la California State Beekeepers Association. dit dans un déclaration.

Pour administrer le nouveau vaccin – qui contient des bactéries Paenibacillus larvae à cellules entières tuées – les apiculteurs peuvent le mélanger à la nourriture que les abeilles ouvrières consomment, puis nourrir la reine. Lors de l’ingestion, le vaccin se déplace dans ses ovaires. En conséquence, cela garantit l’immunité de toutes les larves produites par la reine.

À l’avenir, Dalan Animal Health dit qu’il a l’intention d’utiliser le format de ce vaccin pour cibler d’autres maladies auxquelles les abeilles sont confrontées.

“La croissance démographique mondiale et les changements climatiques augmenteront l’importance de la pollinisation des abeilles pour sécuriser notre approvisionnement alimentaire”, a déclaré le Dr Annette Kleiser, PDG de Dalan Animal Health, dans le communiqué. “Notre vaccin est une percée dans la protection des abeilles. Nous sommes prêts pour changer la façon dont nous prenons soin des insectes, ce qui a un impact sur la production alimentaire à l’échelle mondiale.”