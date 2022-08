Le tout premier pliable d’Asus est un extraordinaire hybride tablette/ordinateur portable

Plus de sept mois après sa première révélation, Asus annonce enfin le lancement de sa première tablette pliable : une tablette 17 pouces qui peut se transformer en ordinateur portable sans problème.

Le Zenbook 17 Fold OLED a été présenté pour la première fois au CES en janvier, mais nous connaissons maintenant une date de sortie approximative – parfois au quatrième trimestre – et un prix : 3 999 $/3 299 £. Cela a toujours été susceptible d’être cher, mais cela signifie que seuls ceux qui ont un penchant pour les nouvelles technologies voudront en acheter un, ce dont Asus est conscient.

Cependant, le prix élevé et la longue attente ne devraient pas freiner l’enthousiasme entourant cet appareil. Cela deviendra le plus grand pliable que vous puissiez acheter, et c’est l’un des appareils les plus excitants depuis de nombreuses années. D’après ma brève période de test, je peux dire avec confiance que c’est la vraie affaire.

Cela vaut la peine de nous rappeler le facteur de forme vraiment unique du Zenbook 17 Fold OLED. Lorsqu’il est complètement ouvert, il s’agit d’une énorme tablette avec un écran de 17,3 pouces – c’est plus grand que la plupart des ordinateurs portables. L’écran est un panneau 2,5K avec support tactile et (vous l’avez deviné) OLED, avec seulement un pli subtil faisant allusion à sa fonctionnalité pliable.

Une charnière robuste à 180° permet à l’appareil de se fermer complètement comme un livre ou de devenir un ordinateur portable de 12,5 pouces (1920 × 1280), avec le clavier dédié d’Asus fixé sur la moitié de l’écran à l’aide d’aimants. Vous remarquerez un léger mouvement lors de la frappe vigoureuse, mais l’expérience de l’ordinateur portable est remarquablement convaincante.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Mais il existe également un troisième moyen clé d’utiliser le Zenbook 17 Fold OLED, qu’Asus appelle le mode PC. Une béquille intégrée permet à la tablette d’être autonome, tandis que vous pouvez connecter le clavier et une souris via Bluetooth. Exécutant Windows 11 Home prêt à l’emploi, cela pourrait être votre principal appareil de productivité.

Bien sûr, le Zenbook 17 Fold OLED a besoin de beaucoup de puissance pour que tout cela se produise. Sous le capot, vous trouverez les 12 derniers processeurs d’Intele-gen Core i7, aux côtés de la carte graphique intégrée Iris Xe et de 16 Go de RAM DDR5. Pas de GPU discret signifie que c’est plus pour la productivité que pour les jeux, mais je n’ai remarqué aucun ralentissement.

Asus a équipé l’appareil d’une batterie généreuse de 75 Wh, qui, selon elle, vous procurera 9 à 10 heures d’utilisation – c’est une journée de travail complète pour la plupart des gens. Le chargeur de 65 W inclus dans la boîte peut être utilisé avec l’un ou l’autre des ports USB-C, mais il n’y a pas d’USB-A ou de HDMI (juste une prise casque 3,5 mm). Vous devrez certainement acheter un adaptateur ou un hub.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

À 1,5 kg sans le clavier attaché, le Zenbook 17 Fold OLED reste relativement léger et portable. Il semble prêt à affronter le ThinkPad X1 Fold de Lenovo, en particulier avec les rumeurs d’un suivi de l’original de 2019 en cours.

Le prix est la principale raison pour laquelle la plupart des gens n’achèteront pas non plus, mais Asus a prouvé qu’il peut faire une tablette/ordinateur portable pliable convaincant avec peu de compromis. Espérons que de nombreuses autres entreprises suivront cet exemple au cours des prochaines années.

Asus

Lors du même événement IFA, Asus a également annoncé un trio de nouveaux ordinateurs portables professionnels. L’ExpertBook B5 adopte une conception d’ordinateur portable beaucoup plus traditionnelle, bien qu’à 1,4 kg, il s’agisse de l’ordinateur portable 16 pouces le plus léger d’Asus à ce jour. Vous avez également l’option d’une fonctionnalité convertible et d’un écran OLED sur l’ExpertBook B5, tandis que l’ExpertBook B6 ajoute un GPU Nvidia discret et l’option d’un écran mini-LED.

Comme le Zenbook 17 Fold OLED, les trois appareils ExpertBook seront disponibles au quatrième trimestre 2022. Mais contrairement au pliable, aucun prix n’a encore été révélé.