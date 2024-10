Le tout premier musée pour enfants sur une base militaire reçoit la plus haute distinction pour services rendus

Le seul musée pour enfants situé sur une base militaire est le grand lauréat de l’édition 2024 Prix ​​​​du service des pêcheurs concours.

Le Musée des enfants de la base commune Lewis-McChord, dans l’État de Washington, est « un point lumineux de couleur dans une mer de kaki », a déclaré Tanya Durand, directrice exécutive de Greentrike, l’organisation mère de Tacoma, lors de la cérémonie de remise des prix le 23 octobre à Arlington. , Virginie. Le musée offre bien plus que des jeux créatifs et un apprentissage aux enfants militaires et à leurs adultes, a-t-elle déclaré, offrant aux enfants un moyen de renouer avec leurs parents après les déploiements et un espace de rassemblement pour les familles.

C’est l’une des cinq organisations à but non lucratif qui ont reçu un total combiné de 400 000 $ pour leur travail visant à soutenir les militaires, les anciens combattants et leurs familles. Le musée a reçu 100 000 $ ; quatre autres organisations à but non lucratif de grande envergure ont reçu chacune 75 000 $.

« Lorsque ces récompenses sont remises entre les mains de ces organisations, elles acquièrent le pouvoir de transformer ces dollars en un impact mesurable au sein de la communauté militaire, aujourd’hui et à l’avenir », a déclaré le lieutenant-général Douglas A. Sims II, directeur de l’armée. L’état-major interarmées, s’exprimant lors de la cérémonie.

Les prix sont parrainés par la Fisher House Foundation et la Military Times Foundation. En plus de leurs récompenses monétaires individuelles, chaque organisation à but non lucratif a reçu un package publicitaire d’une valeur de 50 000 $, offert par la Military Times Foundation.

Depuis le lancement de ce programme en 1999 sous le nom de Newman’s Own Awards, il a distribué plus de 3,4 millions de dollars à 210 organisations à but non lucratif.

« Nous pensons que l’armée fait un excellent travail avec tout ce qu’elle est autorisée à faire. Mais ce qu’ils sont autorisés à faire et quels sont les besoins d’une famille peuvent être deux choses différentes », a déclaré Dave Coker, président de la Fisher House Foundation.

« Notre réseau de Fisher Houses sera toujours au cœur de ce que nous faisons », a-t-il déclaré, soulignant qu’il existe désormais 98 de ces maisons de confort. Les familles des militaires et des anciens combattants peuvent séjourner gratuitement dans ces foyers pendant qu’un proche reçoit des soins dans un hôpital militaire ou des Anciens Combattants à proximité.

À mesure que le programme Fisher House se développait, a-t-il déclaré, ils ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas plaire à tout le monde. Ils ont donc mis d’autres organisations à but non lucratif travaillant dans leurs communautés au défi d’identifier un problème, d’expliquer comment elles pourraient faire partie de la solution et de rivaliser pour obtenir du financement.

« J’aime la façon dont, grâce à ce programme, nous trouvons d’autres personnes, tant des organisations que des dirigeants, aussi passionnées et dévouées que nous au soutien de la communauté militaire », a déclaré Coker. « Les cinq organisations que nous honorons aujourd’hui en sont la preuve. »

Les gagnants de cette année ont été choisis parmi un groupe de plus de 515 candidatures. De nombreux conjoints de hauts dirigeants militaires actuels et anciens figuraient parmi les 11 juges, notamment Gina Allvin, Patty George, Christine Grady, Kelly Hokanson, LyndaLee Lunday, Ann Morrison, Jennifer Saltzman et d’autres.

Après avoir constaté le pouvoir de guérison des réunions, ces vétérans de combat aident à rassembler d’autres unités.

Les gagnants

Le Musée des enfants de la base commune Lewis-McChord’s Une récompense de 100 000 $ sera versée au fonctionnement du musée, a déclaré Durand, directeur exécutif de Greentrike. Le musée, qui a ouvert ses portes en 2021, fonctionne avec une entrée « payante », ce qui signifie que les gens sont « gentiment invités à contribuer au musée », a-t-elle déclaré. « Cela ne suffit pas à couvrir ce qu’il me coûte pour faire fonctionner l’installation », a-t-elle déclaré au Military Times. Ce modèle d’admission permet au musée d’éliminer les barrières financières et de permettre l’accès à tous.

Les expositions interactives permettent aux adultes et aux enfants de jouer et d’apprendre ensemble, et l’un des avantages est qu’elles aident les militaires à renouer avec leurs enfants après leur retour de déploiement, a déclaré Durand. De plus, a-t-elle déclaré, presque tous les jours, des membres du personnel lui disent qu’ils ont vu un enfant se confronter à un parent.

Il y a un arrêt de bus JBLM devant le musée, et il se trouve également à côté de la bourse militaire. Certains soldats retrouvent leurs familles au musée à l’heure du déjeuner. «Nous ne sommes pas loin de l’hôtel, ce qui est important», explique Durand, en raison du temps que passent les familles à attendre un logement. Le musée dispose d’un grand espace de rassemblement. « Ils nous voient comme leur salon. Ils amènent leurs enfants tous les jours où nous sommes ouverts.

Le support publicitaire de la Military Times Foundation est également apprécié, a-t-elle déclaré, car ils l’utiliseront « pour s’assurer que chaque famille de JBLM sache que cela existe ».

Le Musée des enfants de Joint Base Lewis-McChord est décrit comme un

Les quatre autres gagnants, recevant chacun 75 000 $, sont :

*Programme de bourses HillVetsWashington, DC : L’organisation à but non lucratif utilisera les fonds pour poursuivre son programme reliant les anciens combattants, les militaires et leurs conjoints avec des bourses à Capitol Hill, notamment en fournissant des logements pouvant accueillir jusqu’à huit personnes, a déclaré Justin Brown, fondateur de HillVets. Ils comptent généralement entre 10 et 15 boursiers. Après leurs bourses, HillVets les aide à trouver des postes permanents au sein du gouvernement, de la politique et au-delà.

*Programme de musiciens de garde au chevet des anciens combattantsNashville, Tennessee : les fonds aideront à étendre leurs programmes au-delà des sept hôpitaux VA où se produisent actuellement des musiciens bénévoles, et seront utilisés pour couvrir les coûts liés aux exigences de gestion du personnel telles que la vérification des antécédents et la formation, a déclaré Katy Epley, directrice des opérations de Musicians. de garde. Des musiciens bénévoles se sont produits devant plus de 100 000 anciens combattants, en personne et virtuellement dans les hôpitaux VA du pays.

*Unités de services mobiles au service des anciens combattants isolés dans les comtés de Mendocino et Lake, en Californie: Les fonds serviront à acheter une autre camionnette et à l’équiper de l’équipement nécessaire, de sorte que peu importe où elle va, elle ait accès à Internet, à des moniteurs et à un membre du personnel pour aider les anciens combattants à obtenir des avantages et des services, a déclaré Anne Fabiny. membre du conseil d’administration du groupe de parents Nation’s Finest. Les unités apportent des services de gestion de cas et des services de télésanté, y compris de santé mentale, aux anciens combattants qui peuvent vivre à trois heures de l’hôpital VA le plus proche.

*Programme des ambassadeurs de StrongholdLeavenworth, Kansas : Les fonds contribueront à étendre leur portée pour transformer le modèle de garde-manger traditionnel en un mouvement mondial avec des « ambassadeurs » sur le terrain, a déclaré Monica Basset, épouse de l’armée, fondatrice et PDG de Stronghold Food Pantry à Leavenworth, Kansas. Ces ambassadeurs se connectent avec les familles des militaires et des anciens combattants pour discuter de ce dont ils ont besoin, et achètent et livrent pour une semaine de produits d’épicerie frais et non périssables.

Le concours est ouvert pour le Prix ​​​​du service des pêcheurs 2025.