Le tout premier méga-événement de championnat PFL vs Bellator aura lieu le 24 février à Riyad

La Professional Fighters League (PFL) – en partenariat avec la General Entertainment Authority (GEA) – a annoncé son tout premier méga-événement PFL contre Bellator MMA « Champions contre Champions », qui se déroulera dans la Kingdom Arena de Riyad, en Arabie Saoudite. le samedi 24 février 2024.







L’événement à la carte (PPV) empilé comprendra quatre combats pour le titre opposant les meilleurs de chaque promotion. Bien sûr, PFL a acquis Bellator MMA plus tôt cette année dans le cadre d’un accord massif qui a bouleversé le monde des arts martiaux mixtes (MMA).

Bien que le plan soit de maintenir les deux promotions en tant qu’entités distinctes, le PFL ayant tout le contrôle, les pouvoirs qui seront révélés, les méga-événements très attendus « champions contre champions » auraient lieu. Et maintenant, la première vague de combats massifs pour le titre a été révélée.

Selon le communiqué de presse :

Le tout premier événement PFL PPV Super Fight comportera sept affrontements entre champions actuels et anciens, ainsi que des challengers au titre de PFL et Bellator, et sera disponible sur ESPN+ PPV et DAZN à partir de 15 h HE. De plus, trois combats majeurs auront lieu lors de la diffusion préliminaire de la carte aux États-Unis sur ESPNEWS et ESPN+ aux États-Unis à partir de 12 h HE.

Le tout premier événement sera marqué par un combat pour le titre des poids lourds alors que le champion de la PFL, Renan Ferreira, s’affrontera contre le champion du Bellator de 265 livres, Ryan Bader. Ferreira a récemment remporté le championnat PFL 2023 avec une victoire par élimination directe contre Denis Goltsov en novembre 2023, ce qui était sa troisième victoire consécutive (voir les faits saillants). Quant à Bader, il vient de remporter sa deuxième victoire par élimination directe contre Fedor Emelianenko au Bellator 290, sa troisième défense de titre consécutive.

Dans d’autres actions, Magomed Magomedkerimov, double vainqueur de la saison des poids welters de la PFL, affrontera le nouveau champion du Bellator, Jason Jackson, qui a remporté le titre des 170 livres en bouleversant Yaroslav Amosov au Bellator 301, lui infligeant ainsi sa toute première défaite en s’arrêtant. lui au troisième tour (faits saillants),

Dans la division poids plume, le nouveau roi poids plume du PFL, Jesus Pinedo, affrontera l’homme que beaucoup considèrent comme le visage de Bellator, Patricio Pitbull. Le champion brésilien a perdu deux combats consécutifs, mais il est toujours l’actuel champion poids plume. Il cherche maintenant à renverser la situation en ajoutant un autre élément matériel à son manteau.

Le quatrième combat « champion contre champion » aura un peu de rebondissement puisqu’il n’y a pas de champion PFL actuel à 185 livres. Impa Kasanganay, qui a remporté la ceinture des poids lourds légers cette saison, passera dans la division des poids moyens pour défier le champion du Bellator de 185 livres, Johnny Eblen, invaincu à 14-0 et qui vient de remporter une victoire par élimination directe contre Fabian Edwards au Bellator 299. (vidéo ici).

En plus de ces quatre combats massifs pour le titre, le PFL empile encore plus le jeu avec plusieurs combats de démonstration, dont le champion Bellator Light Heavyweight, Vadim Nemkov, passant au poids lourd pour affronter l’ancien champion, Bruno Cappelozza. De plus, le vétéran de longue date du MMA, Yoel Romero, revient à l’action pour affronter son ancien coéquipier de l’UFC, Thiago Santos, dans un combat de 205 livres.

Pour compléter la carte principale, l’ancien champion poids plume Bellator, AJ McKee, affrontera l’ancien challenger au titre, Clay Collard, à 155 livres. McKee a rejoint la division des poids légers peu de temps après avoir perdu sa sangle de 145 livres face à Patricio Pitbull, et a remporté trois combats consécutifs. Quant à Collard, il a échoué dans sa tentative de remporter la saison 2023, s’inclinant face à Olivier Aubin-Mercier au PFL 10.

Mais attendez, il y a plus…

L’undercard mettra en vedette Aaron Pico faisant son retour pour affronter Gabriel Braga, qui a perdu contre Jesus Pinedo au PFL 10 lors du combat de championnat de fin de saison. Pico, quant à lui, est actuellement sur une séquence de deux victoires consécutives et a remporté sept de ses huit derniers combats.

De plus, Claressa Shields fera son retour tant attendu dans la cage pour affronter Kelsey DeSantis, qui a une fiche de 1-2 en tant que professionnelle. Quant à Shields, elle a une fiche de 1-1 dans sa jeune carrière de MMA et a été vue pour la dernière fois en train de perdre contre Abigail Montes à l’intérieur de la SmartCage en octobre 2021. Depuis lors, la championne de boxe professionnelle est revenue à ses racines et a défendu ses WBA, WBC, IBF, WBF, et L’anneau titres féminins des poids moyens à trois reprises, tout en ajoutant le bracelet WBO à sa collection avec une victoire impressionnante contre Savannah Marshall.

Découvrez l’intégralité de la carte ci-dessous :

Carte PPV – ESPN+ PPV et DAZN – 15 h HE 265 lb : Renan Ferreira (champion PFL) contre Ryan Bader (champion Bellator)

185 livres : Impa Kasanganay (Champion des poids mi-lourds du PFL) contre Johnny Eblen (Champion des poids moyens Bellator)

170 lb : Magomed Magomedkerimov (champion PFL) contre Jason Jackson (champion Bellator)

145 lb : Jesus Pinedo (champion PFL) contre Patricio Pitbull (champion Bellator)

265 livres : Bruno Cappelozza contre Vadim Nemkov

205 livres : Thiago Santos contre Yoel Romero

155 lb : Clay Collard contre AJ McKee Carte anticipée – ESPNEWS et ESPN+ (États-Unis) – 12 h HE 145 livres : Gabriel Braga contre Aaron Pico

155 livres : Biaggio Ali Walsh (débuts) contre. Chris Morris (début)

155 livres : Claressa Shields contre Kelsey DeSantis

145 livres : Abdallah Al-Qahtani contre. Edukondal Rao

125 livres : Malik Basahel contre. Vinicius Pereira

