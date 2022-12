Le tout premier épisode improvisé de Casualty aura une tournure dévastatrice pour Jan révèle sa co-star

ARIN Smethurst a dévoilé exactement ce qui va arriver dans le prochain épisode spécial du drame de la BBC Casualty.

La star – qui joue Sah Brockner – a révélé des plans pour que la série hospitalière plonge dans la relation entre Sah et leur collègue, Jan Jennings, joué par Di Botcher.

Ce sera le tout premier épisode improvisé de Casualty et sera diffusé ce week-end (10 décembre) sur BBC One et iPlayer.

Il rompra avec le format scénarisé traditionnel de la série, en se concentrant sur les ambulanciers paramédicaux Jan et Sah, ainsi que sur leurs collègues Iain et Teddy alors qu’ils sont poussés au point de rupture.

L’épisode suit les ambulanciers paramédicaux pendant quatre jours et montre la pression et les obstacles auxquels ils sont confrontés lors de quarts de travail chargés.

Jan revient de vacances avec un ressort dans sa démarche, mais est écrasé au cours de son quart de travail et fait une terrible erreur.

La confiance de Teddy (Milo Clarke) est minée par un appel difficile, et Iain (Michael Stevenson) et Sah se battent tous les deux dans des situations extrêmement stressantes.

S’adressant à l’Express, Arin a détaillé ce qui arrivera à Jan dans le prochain épisode.

Ils ont dit : « Jan joue un rôle majeur là-dedans, elle est poussée à la limite et tout arrive à un point critique à un moment donné, ce que je ne gâcherai pas.

« Sah et Jan sont jumelés et ils ont quatre jours difficiles, et Teddy et Iain sont jumelés et ils ont aussi quatre jours difficiles.





“Teddy a aussi une petite crise de confiance.”

Ils ont ajouté: “Nous explorons tout cela à travers ce voyage.”

Arin a expliqué que leur personnage Sah est sur le point de “prendre en charge” pour s’assurer que “Jan va bien – ce qu’elle n’est pas”.

Parlant davantage de l’élément improvisé de l’épisode à venir, le réalisateur Steve Hughes a déclaré: «Les acteurs ont improvisé tous leurs dialogues et nous avons tout tourné comme un documentaire pour lui donner une sensation naturelle et naturaliste.

“Il était essentiel de rendre cet épisode aussi authentique que possible pour mettre en évidence les défis auxquels les ambulanciers paramédicaux et le NHS dans son ensemble sont confrontés au quotidien.”

Steve a admis que c’était “effrayant” pour les acteurs d’improviser au début, le comparant à “marcher sur une corde raide sans filet”.

Cependant, il a ajouté : “C’était aussi libérateur et excitant de pouvoir utiliser leur propre voix et, même si la plupart d’entre eux n’avaient jamais rien fait de tel auparavant, ils ont tous relevé le défi et je suis tellement fier de ce que nous avons atteint.

