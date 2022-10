Le tout premier administrateur municipal de Sandwich n’est pas étranger à la communauté – Shaw Local

Le tout premier administrateur municipal de Sandwich n’est pas étranger à la communauté. Geoff Penman a grandi à Sandwich, a fréquenté l’école primaire Prairie View et est diplômé de l’école secondaire Sandwich.

Après avoir obtenu un baccalauréat en études sur les parcs, les loisirs et les loisirs de l’Université de St. Francis à Joliet, Penman est retourné à Sandwich et a travaillé comme directeur des loisirs au Sandwich Park District de 1993 à 1997.

Penman a déménagé en 1997, mais est revenu en 2013 et vit avec sa femme et ses deux enfants à Sandwich depuis neuf ans.

Pendant son absence de Sandwich, Penman a travaillé pour des districts et des départements de parcs dans tout l’Illinois et dans une ville du Wisconsin, occupant plus récemment le poste de directeur des parcs et de la planification du Downers Grove Park District depuis 2012.

Penman a été nommé administrateur de la ville le 17 octobre lors d’un vote unanime du conseil municipal de Sandwich.

Le maire Todd Latham a déclaré qu’il pense que les multiples domaines d’expertise de Penman feront de lui un bon candidat pour le rôle et espère qu’il excellera dans la constitution d’équipes entre les départements, la rédaction de subventions et le développement économique.

Penman a déclaré qu’il pensait qu’une grande partie du gouvernement local était capable de créer des équipes et de travailler ensemble.

“C’est quelque chose que j’ai pu faire partout où j’ai été”, a déclaré Penman. “Je pense que cela va être une grande partie de ce travail, c’est de pouvoir travailler avec les autres entités de la communauté afin que nous tirions tous dans la même direction.”

Penman a déclaré qu’il commencerait par de petites étapes telles que la surveillance et les conseils quotidiens et l’amélioration de la communication et de l’efficacité, mais pense que la position évoluera avec le temps comme le conseil le jugera bon.

“Mon travail consiste à m’assurer qu’ils disposent des informations dont ils ont besoin pour faire du bon travail et prendre de bonnes décisions”, a déclaré Penman. “Ils doivent décider où nous voulons aller, je dois juste m’assurer que nous pouvons y arriver.”

Penman dit qu’il voit sa position comme un intermédiaire entre le personnel, le maire et le conseil, pour s’assurer que les recommandations du personnel sont communiquées d’une manière qui informe pleinement le conseil avant qu’il ne prenne des décisions.

“J’ai toujours détesté le terme, ‘Vous ne pouvez pas lutter contre la mairie'”, a déclaré Penman. « Je ne veux pas que quiconque ait à se battre. L’essentiel est que nous devrions essayer de servir la communauté du mieux que nous pouvons et de fournir les services que nous pouvons au mieux de nos capacités.

En tant que premier administrateur municipal des 163 ans d’histoire de Sandwich, Penman gagnera un salaire annuel de 100 000 $ avec des avantages sociaux. Il disposera également d’un véhicule de ville en cas de besoin.

L’échevin Fred Kreinbrink a accueilli Penman au conseil à la fin de sa réunion inaugurale, se disant très satisfait de ses plans de 30, 60 et 90 jours pour le gouvernement municipal.

“Bienvenue, Geoff. J’attends avec impatience l’avenir que vous allez aider à diriger, en amenant Sandwich au premier plan », a déclaré Kreinbrink. “Généralement, nous avons tendance à être les suiveurs et maintenant nous sommes en fait les leaders dans ce domaine.”

Parmi les nombreuses communautés qu’il a servies, Penman a déclaré qu’il y avait quelque chose d’unique à propos de Sandwich. Il a dit que la ville est spéciale en ce que sa communauté s’étend bien au-delà des limites de la ville, et Sandwich en est le cœur.

“Je suis excité et reconnaissant pour cette opportunité”, a déclaré Penman. « C’est un poste dont la Ville avait besoin depuis longtemps. C’est un pas dans la bonne direction. »