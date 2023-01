Le tout nouvel iPad Pro OLED devrait être annoncé l’année prochaine

Le premier iPad Pro OLED d’Apple devrait à nouveau être dévoilé l’année prochaine, avec un nouveau rapport de Nouvelles ET suggérant qu’un fournisseur a déjà commencé à développer des écrans pour les nouveaux appareils, qui feront probablement leurs débuts avant un MacBook Pro OLED en 2026.

Le rapport, via MacRumeursnote comment les panneaux OLED pour un iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces sont maintenant en phase de développement avant les nouveaux panneaux 14 pouces et 16 pouces pour un futur MacBook Pro, le rapport faisant écho à de nombreuses informations précédentes qui prétendent qu’Apple lancera son premier iPad OLED à partir de l’année prochaine.

Dans l’état actuel des choses, Apple vend l’iPad Pro 12,9 pouces avec un écran mini-LED et le ‌iPad Pro‌ 11 pouces avec un écran LCD traditionnel, Apple conservant la technologie d’affichage mini-LED exclusive au plus grand modèle de la gamme.

Il a été rapporté que Samsung Display se prépare à ouvrir une toute nouvelle ligne de production pour les modèles d’iPad OLED.

En général, les écrans OLED offrent une meilleure expérience visuelle par rapport aux LED grâce à plusieurs avantages de qualité d’affichage, notamment une gamme de couleurs plus large et des niveaux de contraste élevés, une meilleure gestion de l’obscurité et de la précision de l’éclairage, et des temps de réponse rapides.