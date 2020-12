Le premier téléphone avec un chipset Snapdragon 888 est déjà officiel avec le lancement du Mi 11 de Xiaomi hier en Chine. Le tout nouveau produit phare de Xiaomi a rapidement fait son chemin auprès des blogueurs technologiques locaux et des experts en démontage Technologie Aiao a décidé de le démonter et de nous montrer à quoi il ressemble à l’intérieur.

Comme pour tous les démontages, celui-ci commence par retirer le plateau SIM situé en bas près du port USB-C. Ensuite, il est temps d’ouvrir le dos en éco-cuir en plastique sans tout adhésif et de retirer quelques vis retenant le couvercle du capteur de la caméra. Le capteur principal 108MP est l’ISOCELL HMX de Samsung qui est livré avec OIS, il est associé à un Samsung S5K5E9 5MP tandis que le module ultra-large 13MP est le CMOS OV13B10 d’OmniVision.











Vue éclatée du Xiaomi Mi 11 (crédit: Aiao Technology)

La carte mère est recouverte d’une grande feuille de cuivre à l’avant et à l’arrière et dispose également de plusieurs dissipateurs de chaleur pour améliorer les performances thermiques. Après avoir retiré les bits de cuivre, nous pouvons voir le tout nouveau chipset Snapdragon 888 à côté de la mémoire flash et les deux sont scellés avec un adhésif étanche en cas d’exposition à des liquides. La batterie de 4600 mAh est une gracieuseté de Sunwoda Electronics Co Ltd.

Via