Le tout nouveau repas de McDonald’s fait courir les fans au drive-in

Une collaboration appréciée des fans est de retour aux Golden Arches.

S’il y a une chose sur laquelle on peut compter dans le monde de la restauration, c’est que McDonald’s fait la une des journaux à maintes reprises. Il semble que les Golden Arches ne puissent s’empêcher de faire des vagues dans le monde de la restauration rapide toutes les quelques semaines. Bien que l’automne ne fasse que commencer, la chaîne est sur toutes les lèvres avec l’introduction de son plus gros burger à ce jourquelques Les plats préférés des fans sont de retour dans les restaurantsle nouveau prolongement Repas d’une valeur de 5 $et même un offre de burger à 50 cents à ne pas manquer. Même si c’était une bouchée, ne respirez pas encore : McDonald’s propose un tout nouveau repas qui vous fera courir chercher vos clés de voiture pour vous rendre au drive-in.

McDonald’s présente le nouveau Happy Meal Crocs

Les Happy Meals ont un une longue et riche histoiremais une chose est restée constante depuis leur création dans les années 70 : les jouets Happy Meal deviennent toujours viraux. Jouets Squishmallows que les fans ont supplié McDonald’s de l’apporter aux États-Unis Jouets « Adult Happy Meal », qui auraient été revendus jusqu’à 300 000 dollars en 2022, les Happy Meals et leurs compléments d’accompagnement deviennent souvent des objets de collection.

Et pendant que nous essayons toujours de mettre la main sur tous les Coupes de collection que la chaîne a lancées début aoûtMcDonald’s est sur le point de percer à nouveau Internet (et eBay) avec un tout nouvel ensemble de jouets Happy Meal.

Selon Site Web de McDonald’sChaque Happy Meal Crocs comportera l’un des huit clips Crocs exclusifs. Le clip Crocs sera livré dans sa propre boîte à chaussures Happy Meal avec une feuille d’autocollants spéciaux imitant les Jibbitz de Crocs pour que vous puissiez personnaliser votre mini chaussure Crocs. Et même si les clips Crocs sont sûrs d’être populaires auprès des enfants (en particulier pour décorer leurs nouveaux sacs à dos), nous ne serions pas surpris si vous voyiez également des adultes se battre pour ces jouets dans les files d’attente des drive-in et sur des sites de revente comme eBay.

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que les deux marques collaborent ; l’automne dernier, Crocs a lancé une collection de chaussures sur le thème de McDonald’s (que nous avons aimé) avec quatre modèles mettant en vedette les personnages de McDonaldland et même l’élément de menu spécial Jibbitz.

Et apparemment, les clips Crocs ne sont pas vraiment nouveaux non plus. détectives des médias sociaux ont découvert qu’ils ont été libérés dans restaurants internationaux McDonald’s auparavant avec 10 modèles différents, mais les restaurants américains n’en auront que huit. Hé, quand Mickey D’s apporte n’importe lequel articles internationaux aux États-Unisnous considérons que c’est une victoire.

Les Happy Meals Crocs seront disponibles dans les restaurants McDonald’s participants à travers le pays à partir du 17 septembre, mais ils ne seront disponibles que jusqu’à épuisement des stocks. Donc, si l’histoire nous a appris quelque chose, vous allez vouloir mettre vos Crocs en « mode sport » et courir littéralement jusqu’au McDonald’s le plus proche si vous voulez mettre la main sur ces jouets en édition limitée.

