Le tout nouveau MacBook Air avec M2 est désormais disponible à la commande, livraisons à partir du 15 juillet

Le tout nouveau MacBook Air avec M2 d’Apple est désormais disponible à la commande, avec des livraisons et une disponibilité en magasin pour la machine repensée à partir de la semaine prochaine, le vendredi 15 juillet.

Annoncé à la WWDC avec la mise à jour macOS de nouvelle génération – macOS Ventura, le tout nouveau MacBook Air est doté de la dernière puce M2 d’Apple. Il est disponible en quatre finitions – argent, gris sidéral, minuit et starlight, avec un écran Liquid Retina de 13,6 pouces, une charge MagSafe, une caméra FaceTime HD 1080p, un système audio à quatre haut-parleurs, jusqu’à 18 heures d’autonomie, et plus encore à partir de 1 199 $ (US) et 1 099 $ (US) pour l’éducation.

“Construit à partir de zéro autour de M2, MacBook Air a un design entièrement nouveau qui est remarquablement fin sous tous les angles”, explique Apple. “Il mesure seulement 11,3 mm d’épaisseur et ne pèse que 2,7 livres, et dispose d’un boîtier monocoque tout en aluminium durable qui est incroyablement solide et conçu pour durer. Cette conception fine et légère intègre ses composants si efficacement qu’elle se traduit par une réduction étonnante de 20 % du volume.

Le nouveau MacBook Air avec M2 commence à 1 199 $ (US) et 1 099 $ (US) pour l’éducation.