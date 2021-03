Le tournoi se déroulera-t-il? Qui hébergera? Les fans seront-ils autorisés à y assister?

L’Euro 2020 devrait débuter dans 100 jours, le 11 juin, et l’Italie devrait affronter la Turquie à Rome lors du premier match d’un tournoi qui a été reporté l’année dernière en raison de la pandémie COVID-19. Mais avec la grande majorité des pays européens soumis à des mesures de verrouillage strictes, l’UEFA n’a pas encore décidé avec précision comment et où se déroulera l’Euro 2020 retardé.

Le plan original d’une compétition à 24 équipes dans 12 villes différentes à travers le continent, de Dublin, en Irlande à l’ouest à Bakou, en Azerbaïdjan à l’est, reste en place, mais les points d’interrogation sont importants sur de nombreux aspects des 51 matchs européens. joyau.

Une décision finale sur le format de l’Euro 2020 sera prise lors du Congrès de l’UEFA en Suisse le 20 avril. Voici ce que nous savons, et ce que nous ne savons toujours pas, de la compétition phare de cet été.

Les Euros sont-ils sûrs d’avoir lieu?

Oui. Le pire des cas est un tournoi joué dans une bulle sécurisée sans supporters autorisés à l’intérieur des stades, reflétant le format utilisé en août dernier pour conclure respectivement la Ligue des champions et la Ligue Europa au Portugal et en Allemagne.

D’un point de vue financier, bon nombre des 55 pays membres de l’UEFA dépendent des fonds générés par les championnats quadriennaux. L’UEFA s’engage à ce que les 55 pays reçoivent les revenus convenus en 2018. À ce titre, 371 millions d’euros de prix sont en jeu pour les 24 nations qui se sont qualifiées, tandis que 775 millions d’euros supplémentaires seront distribués à toutes les associations membres au cours des quatre prochaines années. . L’UEFA utilise ses réserves pour payer la facture, donc l’argent généré par les revenus de diffusion et de sponsoring (Note de l’éditeur: ESPN est le détenteur des droits sur les euros) sera crucial et une des principales raisons pour lesquelles l’Euro 2020 se poursuivra.

Il devrait commencer le 11 juin. À quoi ressemblera-t-il?

C’est la grande question. Comme l’a rapporté ESPN le 8 janvier, l’UEFA envisageait trois options: le plan A était le plan initial avec des stades remplis de supporters jusqu’à 70% de capacité; Le plan B était axé sur une capacité de 30%; Plan C était une nation organisant un tournoi dans une bulle.

Deux mois plus tard, la situation a changé. Une flambée des infections au COVID-19 au milieu de l’hiver dans toute l’Europe a conduit à l’incertitude quant à savoir si les gouvernements autoriseront les jeux à avoir lieu dans leurs villes en juin et juillet.

Cela signifie qu’un plan D est maintenant en jeu, qui tourne autour du tournoi organisé dans moins de villes – potentiellement celles qui sont disposées à autoriser certains fans dans les stades. Pour l’instant, aucune ville ni aucun pays ne s’est retiré, mais des sources ont déclaré à ESPN que l’appétit pour accueillir des matchs diminue à Dublin et à Bucarest.

Il y a sûrement des inquiétudes concernant un événement paneuropéen dans 12 villes pendant une pandémie?

Dans le jeu, les dirigeants, les entraîneurs et les joueurs prévoient un tournoi de 12 villes, mais il y a un sentiment de confusion et d’inquiétude quant à la probabilité qu’il se déroule dans le format d’origine. En février, les matchs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa ont été déplacés de leurs emplacements d’origine vers des sites neutres en raison de différents protocoles COVID-19 – Arsenal et Benfica ont disputé leurs 32 derniers matches à Rome et à Athènes, par exemple – lors d’un voyage entre certaines nations est interdite. Par exemple, le Royaume-Uni n’autorise actuellement aucun voyage à destination ou en provenance du Portugal.

En bref, le football est à la merci de la pandémie et les gouvernements pourraient opposer leur veto aux matchs sur leur sol.

Il ne s’agit pas seulement de l’UEFA alors?

Non. Chaque tournoi majeur nécessite le soutien du gouvernement hôte. C’est déjà assez compliqué, mais l’UEFA travaille avec 12 administrations nationales différentes – avec des taux d’infection et de vaccination différents – pour faire de l’Euro 2020 une réalité.

Certains pays hôtes ont commencé à assouplir leurs restrictions relatives au COVID-19, tandis que d’autres les ont étendues. Il y a également des problèmes politiques en jeu, les gouvernements devant évaluer le désir du public d’organiser des matchs de l’Euro 2020 en l’absence de fans itinérants. On ne sait toujours pas si certains gouvernements autoriseront les fans à traverser les frontières.

Quand l’UEFA va-t-elle prendre une décision finale sur le format du tournoi?

Initialement, l’UEFA avait espéré finaliser les détails début mars afin de donner aux associations nationales, aux gouvernements, aux partenaires de diffusion et aux fans suffisamment de temps pour s’adapter à tout changement, mais la deuxième vague de COVID-19 a entraîné un nouveau retard. L’UEFA confirmera le format de l’Euro 2020 lors du Congrès le 20 avril, sept semaines avant le début du tournoi.

Des sources ont déclaré à ESPN que bien que la situation en Europe ne soit pas claire d’ici là, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, est déterminé à prendre une décision avec autant d’informations à jour que possible.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, espère toujours que l’Euro 2020 se déroulera comme prévu dans les 12 villes hôtes d’origine. Photo par Paolo Bruno / Getty Images

Est-il possible que le tournoi se déroule dans un seul pays?

C’est peu probable, mais oui, cela reste une possibilité. Cela dit, trouver un hôte convenable s’avérerait problématique.

Quels pays pourraient être considérés comme «en lice» pour l’hébergement?

Selon des sources, l’Angleterre, l’Allemagne, la France et la Russie sont des options réalistes en raison de la nécessité de pouvoir accueillir et fournir des bases d’entraînement pour 24 équipes.

L’Angleterre a les stades, les terrains d’entraînement et le réseau d’hôtels. Des sources ont déclaré que le tournoi pourrait même se tenir uniquement à Londres dans des terrains tels que Wembley, les Émirats, Stamford Bridge, le London Stadium et le Tottenham Hotspur Stadium. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a affirmé mardi que l’Angleterre était prête à intervenir et à organiser des matches supplémentaires, mais des sources ont également déclaré à ESPN que, à la suite du Brexit, l’UEFA serait soumise à une pression politique intense pour éviter un scénario dans lequel le principal tournoi de football européen est sauvé par le gouvernement de Londres.

Il y a un problème politique similaire avec la Russie. Avec des stades modernes construits pour la Coupe du monde 2018, la Russie pourrait accueillir confortablement. Mais avec le pays interdit de tous les grands événements sportifs pendant deux ans par l’Agence mondiale antidopage (AMA) en raison d’un scandale de dopage, l’UEFA ne risquerait probablement pas de risquer la publicité négative.

L’Allemagne a peu d’appétit pour assumer la responsabilité. En public, personne ne s’est prononcé contre l’organisation du tournoi, mais il y a peu de soutien. Le Parti social-démocrate (SPD), l’un des deux partis au pouvoir en Allemagne, a déclaré dans un communiqué au début du mois que l’idée de l’Euro 2020 dans son format actuel n’est « pas convaincante » et qu ‘ »une région territoriale serrée, pas de supporters et une bonne un concept d’hygiène serait souhaitable [in order to allow] le tournoi à traverser. «

Pendant ce temps, Philipp Lahm, l’ancienne légende du Bayern et de l’Allemagne servant d’ambassadeur de la FA allemande pour leur candidature à l’Euro 2024, l’a exclu. « Actuellement, ce n’est absolument pas un scénario, je peux clairement le dire », a-t-il déclaré à Sportbuzzer. « Personne ne peut prédire ce qui va se passer dans les mois à venir, mais pour le moment, il est ouvert à débattre que l’Allemagne organisera le tournoi seule. »

La France n’a pas non plus pris l’initiative d’intervenir. Une source a déclaré à ESPN qu’avant même que la Fédération française de football (FFF) ne puisse évoquer la possibilité d’accueillir, le gouvernement a déclaré qu’il n’y avait aucune chance qu’il l’approuve, notamment après la logistique de l’organisation. et l’organisation de la Coupe du monde féminine 2019. Le spectre des élections présidentielles de cette année est un obstacle supplémentaire.

Pendant ce temps, Gabriele Gravina, président de l’association nationale italienne de football (FIGC, ou Federazione Italiana Giuoco Calcio) a contredit les propos d’une seule nation accueillant le tournoi. « Ce sont des rumeurs infondées, nous avons une grande confiance dans nos autorités gouvernementales et nous sommes convaincus que nous allons rattraper la politique de vaccination. Nous sommes confiants. Nous sommes prêts pour le coup d’envoi de notre premier match à Rome. »

Et les joueurs? Vont-ils être dans des bulles tout au long du tournoi?

À moins que l’infection au COVID-19 à travers l’Europe ne diminue considérablement entre maintenant et juin et ne permette un mouvement sans restriction, toutes les équipes en compétition devront probablement se conformer aux mêmes réglementations qui ont été en place dans le match de club depuis le retour du football l’été dernier. Des sources ont déclaré qu’il est très probable que les équipes seront dans des bulles pendant toute la durée du tournoi, avec des tests réguliers des joueurs, des entraîneurs et des officiels.

L’UEFA va-t-elle pousser les joueurs à se faire vacciner?

Des sources ont déclaré qu’il est « très douteux » que l’UEFA insiste pour que les joueurs soient vaccinés, même si l’organisation doit encore se mettre d’accord sur une position confirmée à ce sujet. Une personne proche des discussions a déclaré à ESPN que l’UEFA adopterait un point de vue similaire à la Premier League, qui a adopté une position «attendons notre tour» sur les vaccins. Le gouvernement britannique a déployé le vaccin auprès de la population sur la base de l’âge et de la vulnérabilité.

Des plans sont-ils en place en cas d’épidémie / nouvelle vague d’infections pendant le tournoi?

L’UEFA n’a pas encore rédigé de protocole qui tiendrait compte de l’impact d’une éventuelle épidémie de COVID-19 cet été, mais des sources ont déclaré qu’il suivrait probablement un format similaire au protocole utilisé en Ligue des champions et en Ligue Europa. Dans ces compétitions, un lieu alternatif approprié est identifié si un match ne peut pas avoir lieu comme initialement prévu. En huitièmes de finale de la Ligue des champions, le match à domicile du RB Leipzig contre Liverpool a été déplacé à Budapest, tandis que l’Atletico Madrid a organisé son match à domicile contre Chelsea à Bucarest.

L’UEFA est convaincue qu’une épidémie localisée n’affecterait pas l’ensemble du tournoi.

Et les fans à l’intérieur des stades? Cela arrivera-t-il?

Il est de plus en plus probable que les fans pourront regarder des matchs à l’intérieur des stades de certains sites. Jusqu’à 10000 fans seront autorisés à revenir dans les stades de football en Angleterre à partir du 17 mai et, selon les plans du gouvernement, toutes les restrictions de nombre seront levées le 21 juin, ce qui laisse espérer que Wembley accueillera jusqu’à 90000 fans pour certains matchs. Cependant, des sources disent à ESPN que c’est extrêmement improbable.

Alors que l’Angleterre progresse vers le retour des fans, des sources ont déclaré à ESPN que les fans ne seraient pas autorisés à assister aux matchs en Irlande avant septembre, suggérant que les quatre matchs de Dublin à l’Euro 2020 se joueraient à huis clos au stade Aviva. Pourtant, Jonathan Hill, PDG de la Football Association of Ireland (FAI), a déclaré ce week-end qu’ils avaient été informés par l’UEFA ce week-end sur le sujet.

« L’UEFA veut voir des supporters dans les 12 stades et dans les 12 villes, et nous prévoyons d’avoir des supporters dans l’Aviva Stadium », a déclaré Hill. « C’est la situation actuelle, et c’est le plan. C’est maintenant une situation dans laquelle les 12 villes travaillent avec l’UEFA et leurs gouvernements pour déterminer combien de fans ils peuvent entrer en toute sécurité dans leurs stades individuels. En réalité, nous » Tous apprennent les uns des autres en termes d’approches adoptées. «

En Allemagne, l’objectif est de rouvrir davantage une fois que le pays passe sous 35 infections pour 100 000 pendant une période de sept jours. Les protocoles en France sont toujours stricts, avec un couvre-feu national en vigueur et des règles de fermeture strictes pour les hôtels et restaurants. Il n’est pas non plus prévu d’accueillir les fans à des événements sportifs avant la fin de l’été. (Certaines discussions sur l’organisation de tests à Lyon, entre autres villes, n’auront pas lieu avec les supporters dans les stades pendant « quelques semaines », selon la ministre des Sports Roxana Maracineanu.)

D’ici la mi-avril, l’UEFA espère savoir quels pays autoriseront les supporters et lesquels ne le feront pas, et cela pourrait être un facteur pour décider si les villes abandonneront ou resteront hôtes.

Le stade de Wembley pourrait-il être presque complet en finale le 11 juillet? Photo de Chloe Knott – Danehouse / Getty Images

L’UEFA a déjà vendu 90% des billets pour un tournoi avec des fans. Comment vont-ils résoudre cela?

C’est un casse-tête pour l’UEFA, bien que les annulations et les remboursements soient une forte possibilité en raison de la probabilité que des matchs se déroulent devant des foules considérablement réduites. Une option: l’UEFA pourrait revendre des billets aux supporters sur les marchés locaux, mais il n’y a toujours pas de certitude quant au nombre de supporters pouvant assister dans chaque ville. Le scénario le plus probable est que les limites de la foule soient fixées en avril et les billets vendus en conséquence.

Les fans pourront-ils voyager?

Encore une fois, cela dépend des politiques frontalières des 12 pays hôtes actuels. Certains peuvent autoriser les voyages en juin et juillet, d’autres non.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’Euro 2020 se déroulerait presque certainement devant des foules nationales, sans qu’aucun supporter ne puisse voyager de pays tiers.