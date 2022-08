Le tournoi Redneck décolle alors que les poissons sautent comme du « pop-corn » depuis la rivière Illinois

Une compétition de pêche unique en son genre, appelée Red Neck Fishing Tournament, a pris son envol dans l’Illinois. Selon un reportage vidéo de Reuters, les concurrents sont armés de filets et de casques alors qu’ils se lancent dans un voyage pour attraper des carpes envahissantes de la région des Grands Lacs. Jim Vorass, un concurrent, a déclaré que les poissons “sautaient comme du pop-corn” alors qu’ils se préparaient à les attraper. Il l’a comparé à être sur des montagnes russes pour la première fois.

Le tournoi de pêche, qui vise à débarrasser les plans d’eau des carpes envahissantes qui les menacent, attire chaque année des centaines de visiteurs du monde entier. Betty Deford, la fondatrice, a déclaré que les personnes qui viennent vivre le tournoi reviennent sans cesse.

Joe Tooker, un autre concurrent, a souligné comment le tournoi sensibilise à cette espèce de poisson envahissante et recueille également des fonds. “Qui ne peut pas être derrière quelque chose comme ça?” Il a demandé. Les poissons pêchés pendant le tournoi sont ensuite transformés en aliments pour animaux et en engrais.

Fait intéressant, quelque chose de similaire est également pratiqué dans notre propre pays. Des centaines de ressources naturelles en eau au Cachemire, dont les populations locales dépendent depuis des générations, se sont dégradées en raison de la pollution et de l’élimination des déchets – à l’exception de la source qu’elle fréquentait.

Cette source naturelle se trouve dans le district d’Anantnag, au sud du Cachemire, dans le village de Panzath Nag, qui se traduit par “le pays des 500 sources”. Au fil des ans, cette source vivace a su préserver sa pureté et son état d’origine, grâce à un festival annuel unique célébré de génération en génération.

Rohan Posh, qui se traduit par “fleurir les âmes”, est le festival annuel traditionnel des fleurs de fruits spécifique à la région, célébré la troisième semaine de mai avant que les rizières ne soient labourées. Pendant la semaine des fêtes, les anciens du village de Panzath Nag choisissent une journée consacrée au nettoyage de la source. Chacun prend un jour de congé pour le dessablage, le désherbage et la pêche. Les habitants des villages voisins, y compris les enfants, se rassemblent avec des paniers en osier et des moustiquaires, pataugeant pour filtrer à travers les eaux. Plus tard, les villageois ramènent le poisson à la maison et organisent un festin avec leurs familles et leurs proches.

