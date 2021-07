Le tournoi olympique débute en phase à élimination directe

L’attaquante de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Alex Morgan, a déclaré que les quarts de finale sont le moment où le tournoi olympique commence vraiment, après s’être qualifiées deuxièmes de leur groupe pour la phase à élimination directe.

L’USWNT a joué un match nul 0-0 contre l’Australie mardi pour s’assurer qu’elle termine deuxième du groupe G derrière la Suède. Ils ont subi une lourde défaite contre la Suède lors du match d’ouverture, puis ont battu la Nouvelle-Zélande 6-1.

Morgan a marqué lors du match nul sans but de lundi, mais cela a été annulé après qu’un examen VAR a montré qu’elle était légèrement hors-jeu.

« Ce [knockout stage] c’est quand le tournoi commence », a déclaré Morgan lors d’une conférence de presse après le match.

« C’était une décision tactique de [coach Vlatko Andonovski] se déplacer défensivement, un peu plus prudemment, et vraiment leur permettre de s’impatienter, de jouer le jeu et de nous le rendre.

« En fin de compte, j’ai l’impression que les deux équipes se sont en quelque sorte assises, et c’est devenu une question de jouer à un jeu professionnel et de passer à autre chose.

« C’est de voir comment Vlatko veut que nous nous préparions contre ça [next] équipe. Tactiquement, nous avons eu un petit changement dans ce match, nous sommes suffisamment expérimentés et professionnels pour pouvoir le faire et affronter une équipe d’une manière qui nous place au sommet et qui exploite vraiment nos points forts. »

Les vainqueurs de la Coupe du monde ont semblé désarticulés au cours des trois derniers matches et Andonovski a déclaré que leur objectif était de gagner le match contre les Matildas mais qu’il était satisfait de la performance.

Alex Morgan a marqué contre l’Australie mais le VAR l’a déclaré hors-jeu. Photo par Atsushi Tomura/Getty Images

« En entrant dans ce match, nous sommes venus avec l’idée que le premier objectif était de gagner le match, et le deuxième objectif était de réaliser une bonne performance professionnelle et de ne pas marquer », a-t-il déclaré.

« Évidemment, nous n’avons pas réussi le premier, mais nous avons réussi le deuxième, ce qui était très important car il nous a finalement placé à la deuxième place.

« Je dirais que c’était en fait une bonne occasion pour moi de voir si l’équipe est prête à prendre en compte les informations qui ont été données et à les exécuter, ce dont j’étais très satisfait. Presque tous les joueurs de l’équipe avaient un rôle spécifique, et ils l’a très bien exécuté. »

L’USWNT affrontera le vainqueur du groupe F en quarts de finale.