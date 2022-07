Le tournoi olympique de football se terminera avec la finale féminine pour la première fois

La compétition olympique de football aux Jeux de Paris 2024 se conclura par la finale féminine, au lieu de celle masculine, pour la première fois.

La FIFA a annoncé mercredi le calendrier des compétitions olympiques de football. L’instance dirigeante a également déclaré qu’il n’y aurait pas de double en-tête en France, faisant de chaque match un événement autonome.

La finale féminine aura lieu le 10 août au Parc des Princes à Paris. Le match masculin pour la médaille d’or se jouera la veille dans le même stade.

Le tournoi combiné débutera le 24 juillet et se déroulera dans sept villes de France : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Saint-Etienne.

En tant qu’hôte, l’équipe de France masculine disputera l’ouverture du tournoi à Marseille, tandis que l’équipe féminine jouera le 25 juillet à Lyon, site de la finale de la Coupe du monde féminine 2019.

« Que cela se déroule en France est particulièrement excitant », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, dans un communiqué préparé. “Un pays avec une histoire distinguée de développement et d’excellence dans le football masculin et féminin, qui a accueilli certains des tournois de la FIFA les plus emblématiques de l’histoire, y compris la dernière Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2019, et où la FIFA a récemment rouvert un bureau pour mieux servir ses 211 associations membres.

Les femmes américaines ont obtenu une place aux Jeux olympiques en remportant le championnat CONCACAF W, tandis que le Brésil et la Colombie se sont qualifiées à la Copa America.

Chez les hommes, l’équipe des États-Unis et la République dominicaine ont obtenu des places au Championnat U-20 de la CONCACAF.

